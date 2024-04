Ozuna le exige a Aleks Syntek que respete el género urbano tras tirar un disco de Karol G excusado

Aleks Syntek, quien es un reconocido cantante y compositor mexicano, ha estado envuelto en varias polémicas los últimos años debido a sus opiniones sobre los géneros urbanos y artistas emergentes.

En una reciente entrevista en el “pódcast + pedido” realizaron una dinámica en el programa, en el cual el compositor tenía que elegir con qué disco se quedaba y la mayoría fue del género pop, pero el último disco fue el de Karol G “Mañana será bonito”.

Syntek al recibir el disco en sus manos expresó abiertamente su falta de afinidad con el contenido de la música reggaeton.

Ozuna, quien es famoso exponente del reggaetonero, habló sobre la nueva polémica en la que está envuelto Aleks Syntek, tras tirar al excusado el disco de Karol G.

El intérprete “Diles” dio una entrevista para el programa “Sale el sol” le exigió al cantante mexicano que tuviera más respeto al reggaeton y a sus representantes pues no le pareció que haya tirado el disco de la colombiana.

El cantante del género urbano también le pidió a Aleks que respetará a Karol G, ya que además de ser una mujer destacó que la cantante ha llevado el género de reggaeton muy lejos.

“Creo que merece respeto nuestro género, merece respeto a una mujer, ella es una mujer, una dama que ha llevado nuestro género por encima de muchos, muchos artistas y ha sido colaboradora en muchos de los artistas de aquí, también de México. Entonces creo que, aunque no te guste su música no significa que no la apoyes, o no quieras que pase lo que ella ha hecho”.