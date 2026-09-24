Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual

El conflicto legal entre Kalimba y Melissa Galindo volvió a dar un giro que pocos esperaban. Luego de más de tres años de disputa, un juez de la Ciudad de México desechó la demanda por daño moral que el cantante interpuso contra la intérprete que lo acusa de abuso sexual agravado. Aunque el fallo representa un golpe para la estrategia legal del exintegrante de OV7, el procedimiento penal en su contra sigue su curso y aún no existe una resolución definitiva sobre las acusaciones.

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Melissa Galindo y Kalimba / Facebook: Melissa Galindo/Kalimba

¿Por qué Kalimba perdió la demanda por daño moral contra Melissa Galindo?

La controversia comenzó después de que Melissa Galindo denunciara públicamente a Kalimba en marzo de 2023 por presunto abuso sexual agravado. Tras las acusaciones, el cantante negó los hechos y decidió responder por la vía legal.

Como parte de su estrategia, interpuso una demanda por daño moral argumentando que las declaraciones de la cantante le provocaron afectaciones económicas, profesionales y psicológicas. Entre los daños señalados estaban la cancelación de conciertos y proyectos laborales.

Sin embargo, el Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México determinó que el artista no logró acreditar los elementos necesarios para sostener dicha acción legal. Por esa razón, la demanda fue desechada de manera definitiva.

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Kalimba se sincera sobre su verdad e las acusaciones en su contra / Instagram: @kalimbaofficial / @melissagalindooficial

¿Qué pedía Kalimba en su demanda contra Melissa Galindo?

El cantante Kalimba buscaba que Melissa Galindo pagara una indemnización por los supuestos daños ocasionados tras la difusión pública de las acusaciones en su contra.

De acuerdo con lo expuesto por su defensa, se presentaron más de 120 pruebas periciales para respaldar la demanda civil. Además, se argumentó que la situación impactó directamente su carrera artística.

Pese a ello, el juez concluyó que los argumentos presentados no eran suficientes para sostener la vía legal elegida. Con esta resolución, la contrademanda queda cerrada, al menos en el ámbito civil.

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¿Qué pasa con el proceso penal contra Kalimba por abuso sexual agravado?

Aunque la demanda por daño moral fue desechada, la situación legal de Kalimba está lejos de terminar. El proceso penal iniciado por la denuncia de Melissa Galindo continúa abierto ante las autoridades de la Ciudad de México.

En abril de 2024, un juez vinculó a proceso al cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral. No obstante, no se le impuso prisión preventiva.

Como medida cautelar, las autoridades determinaron que no puede acercarse ni comunicarse con la denunciante mientras avanza el caso. Hasta ahora no existe una fecha definitiva para la siguiente audiencia ni una resolución sobre su responsabilidad en los hechos denunciados.

Kalimba y Melissa Galindo / Alejandro Isunza

¿Qué otras acusaciones de abuso sexual han rodeado a Kalimba?

El caso de Melissa Galindo no es el único episodio que ha colocado a Kalimba en el centro de la polémica. A lo largo de los años, el cantante ha enfrentado otros señalamientos de carácter similar.

Uno de los más mediáticos ocurrió en 2010, cuando Daiana Guzmán, entonces menor de edad, lo denunció por presunta violación. El artista fue detenido y posteriormente liberado tras determinarse que no existían pruebas suficientes para procesarlo.

También surgieron acusaciones de otras personas, entre ellas Thaily Villalobos, así como declaraciones mediáticas de Kimberly de Campa, expareja del cantante. Más recientemente, una usuaria de TikTok identificada como “Tumamiloverpwr” aseguró haber sido víctima de una agresión sexual.

Sin embargo, cada uno de esos casos tuvo circunstancias distintas y resultados legales diferentes. En el caso actual, la única certeza es que la demanda por daño moral presentada por Kalimba contra Melissa Galindo quedó desechada, mientras el proceso penal por abuso sexual agravado sigue vigente y a la espera de nuevas resoluciones judiciales.