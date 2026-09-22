Hermana de Gala Montes confiesa que su mamá la quiso demandar, ¿por manutención?: “Mandó abogados”

La familia de Gala Montes ha estado en medio de la polémica en los últimos años. Se sabe que la actriz está distanciada de su hermana, Beba Montes, y su madre, Crista Montes, por ciertos temas delicados. Si bien cada una tiene su propia versión de la historia, tanto Gala como Beba no han mostrado intención de reconciliarse con su progenitora.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’ es quien más ha hablado de su complicada dinámica familiar. Es por ello que a muchos les sorprendió que su hermana mayor decidiera romper el silencio y dar más claridad a todo este asunto. Incluso reveló que, presuntamente, Crista quiso demandarla en su momento. Te contamos qué está pasando.

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La familia Montes está distanciada / Redes sociales

¿Por qué Beba Montes, hermana de Gala, está distanciada de su madre, Crista Montes?

Hasta antes de 2024, las hermanas Montes parecían tener una buena relación con Crista Montes. No obstante, todo cambió cuando esta última ventiló que, presuntamente, Gala la había despedido como mánager y la había corrido de su casa, pese a ser una sobreviviente del cáncer.

En respuesta, la actriz acusó a su mamá de haberla maltratado de forma física y psicológica. Estas afirmaciones fueron respaldadas por su hermana Beba. La señora siempre ha negado esto y ha afirmado que ella fue quien sufrió agresiones por parte de sus hijas.

Actualmente, Beba y Gala están distanciadas. En medio de todo esto, la influencer fue la invitada estelar del podcast ‘Helado B con Karen Casillas’. Durante la conversación, habló sobre el motivo exacto por el que decidió distanciarse de su mamá.

De acuerdo con su versión, la señora Crista siempre fue muy cruel con ella; no solo hacía bromas sobre su personalidad o cuerpo, sino que también se burlaba de que intentara buscar a su padre. Resaltó que, al menos de su parte, esto le hizo entender que su madre “le caía mal” y por eso decidió alejarse.

Beba Montes “Siento feo que no me lleve chido con mi mamá, pero ya lo entendí. A ver, obviamente todo el cariño de la vida porque es mi mamá y siempre la voy a querer, pero, en mi cabeza, ya entendí que hay gente con la que no te llevas. Hay gente que no te cae chido. Va a sonar bien cu…, pero no me cae chido mi mamá. Nunca me ha caído bien. Lo intenté”.

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Beba Montes está peleada con Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

La supuesta demanda de la mamá de Gala Montes contra su hija, Beba Montes

Durante la conversación, Beba Montes contó que, presuntamente, su mamá Crista Montes la quiso demandar en su momento cuando vio que empezaba a ser popular en redes sociales. La influencer comenzó narrando que había decidido subir videos burlándose de aquellos que afirmaban que se había “hecho lesbiana” para ser “mantenida”.

Indicó que, en algún punto, le comenzó a ir bien, ya que dicho material monetiza bastante. La señora se dio cuenta de esto y la habría mandado a sus abogados. Si bien no especificó bajo qué cargos pretendía iniciar una batalla legal, señaló que todo fue por dinero.

“Mi mamá me quería demandar para quitarme dinero. Mi mamá vio que empecé a ganar dinero. Mi mamá me mandó a sus abogados para conciliar. Uno no puede conciliar si no hay un problema de por medio para los que saben de temas legales. Yo le dije a su abogado: ‘A ver ¿cómo?’ Me dijo: ‘Es que quiere conciliar el tema y quiere llevarlo antes de hacerlo más grande. Y yo de: ‘Eso se llama extorsión’”. Beba Montes

No quiso entrar en más detalles, pero dejó ver que el asunto no llegó a más. Incluso señaló que esta situación no la detuvo de seguir haciendo sus videos, ya que se le hacía muy “cotorro” el hecho de que la gente pensara que su prometida la “mantiene”. Hasta el momento, la señora Crista no ha respondido a esto.

¿Por qué Gala Montes y su hermana Beba están peleadas?

Algo que llamó la atención de la reciente entrevista a Beba Montes es que trató de no mencionar a Gala o simplemente se refería a ella como “mi hermana”. Para muchos, esto es señal de que ya no quiere verse involucrada en las polémicas de la actriz.

La pelea entre ellas comenzó hace ya algún tiempo, pero se hizo pública en junio después de que la actriz ventilara que había perdido el contacto con su sobrina y la influencer no le regresaba las llamadas.

Se dijo que, presuntamente, todo se debió a que la menor vio a su tía ingiriendo sustancias durante el viaje que hicieron por Asia. Esta versión nunca fue confirmada, pero Gala aseguró que todo fue por “chismes”.

Mientras que Beba ha intentado no hablar mucho del asunto, Gala la ha atacado en redes sociales. La ha llamado, entre otras cosas, “adicta” y “extorsionadora”.

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