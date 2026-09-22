Aldo de Nigris lanza dardo contra Gala Montes y reafirma que no le cae bien: “Problemática”

Poncho y Aldo de Nigris le dedicaron un mensaje a Gala Montes en redes sociales tras su reciente polémica. Sin embargo, aquel mensaje fue simbólico y ninguno de los dos hizo mayores declaraciones sobre ella.

Sin embargo, Aldo de Nigris finalmente habló frente a cámaras sobre Gala Montes y dio su opinión sobre las recientes polémicas en las que se ha visto involucrada en las últimas semanas.

El influencer no se quedó callado y lanzó fuertes declaraciones sobre Gala.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué ha dicho Gala Montes sobre Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris y Gala Montes se han involucrado en una dinámica de declaraciones cruzadas entre ellos, sobre todo en las últimas semanas, en las que Gala ha lanzado duras críticas contra diferentes personas en sus redes sociales.

Respecto a Aldo de Nigris, la actriz ha criticado su círculo social, asegurando que son personas alcohólicas y por eso Poncho de Nigris estaría enojado con ella.

“Estás em...tado porque mandé a la v...a a Taraldo (Aldo de Nigris), por juntarse con puro pu*o pe*o.” Gala Montes

Gala también ha lanzado declaraciones en las que dice que Aldo de Nigris ha logrado el éxito que tiene solo por su apariencia física, minimizando su carrera profesional como influencer, e incluso se refirió a él como “Taraldo”.

“Este hombre solo ganó LCDLF por tener ojos azules y ser blanco” (...) No tienen carrera, no tienen una vida que yo diga: ‘wow, cómo quisiera ser Aldo de Nigris’, dijo nadie nunca” Gala Montes

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Gala Montes se ha vuelto muy polémica en las últimas semanas / Redes sociales

¿Qué opina Aldo de Nigris de las recientes polémicas de Gala Montes?

Aldo de Nigris habló frente a los medios sobre lo que ha sucedido recientemente con Gala Montes y dejó claro que, aunque sabe que la polémica vende y genera ruido, prefirió no sumarse a ese tipo de conflictos.

El ganador de ‘La casa de los famosos México’ 2025 explicó que decidió no responderle de una mala manera a Gala, pues no sabe por lo que ella está pasando y tampoco le gusta verse involucrado en este tipo de controversias.

“En lo personal no me gusta sumarme a este tipo de polémicas. Podía contestar de una mala manera y se va a hacer ruido. Pero decidí no hacerlo por la situación que debe estar viviendo Gala en este momento, no sabemos cómo la esté pasando...” Aldo de Nigris

Aldo incluso aseguró que aunque no conoce personalmente a Gala Montes, le desea lo mejor y que pueda sobrellevar todo lo que está pasando.

“Con tanta polémica en la que ha estado envuelta, le deseo lo mejor, no tengo el gusto de conocerla...” Aldo de Nigris

Sin embargo, aunque primero dejó claro que no quería entrar en confrontaciones, finalmente lanzó una fuerte declaración sobre su percepción de Gala Montes.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

Aldo de Nigris considera a Gala Montes una persona “problemática”

Dentro de sus declaraciones acerca de la actriz, Aldo de Nigris mencionó que Gala Montes no es totalmente de su agrado y aseguró que no le gustaría formar parte de su círculo social, pues la considera una persona “problemática”.

También cuestionó su reciente regreso a ‘La casa de los famosos México’, pues considera que no era el momento de hacerlo, y que perjudicó su integridad.

“Gala nunca ha sido una persona que me ha caído bien o quiera formar parte de su círculo, porque se me ha hecho problemática (...) Lo que se me hizo mal fue lo que le hicieron de meterla al reality de la casa; no era el momento y la perjudicas a ella como persona” Aldo de Nigris

El sobrino de Poncho de Nigris dejó claro que, aunque prefiere mantenerse al margen de sus polémicas, tiene una opinión personal sobre Gala Montes, quien anteriormente ya había dicho que Aldo “da lástima”.

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