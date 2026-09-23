Natalia Alcocer habría recibido notificación de demanda en ‘La granja VIP 2026’, aseguran ¿Deja el reality?

Natalia Alcocer podría abandonar ‘La granja VIP 2026’; al menos esto es lo que se ha especulado en las últimas horas tras reportarse que, presuntamente, recibió una notificación de demanda dentro de las instalaciones del reality. Te contamos todo lo que está pasando.

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Natalia Alcocer está en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

La demanda presuntamente en contra de Natalia Alcocer, participante de ‘La granja VIP 2026’

De acuerdo con información del periodista Gabo Cuevas, un equipo legal supuestamente acudió a las instalaciones de ‘La granja VIP 2026’ el pasado 21 de septiembre. Presuntamente, buscaban a Natalia Alcocer para entregarle la notificación de una demanda entablada por otra actriz.

“Me dicen: ‘Llegó un equipo legal… a las instalaciones de La granja; abogados con gente de la Policía de Investigación’. Imagínese el escenario: llega el abogado, llega gente de la Policía de Investigación y llegan los policías a entregarle de manera urgente una notificación, nada más y nada menos que a una persona que está en ‘La granja’. Tocan el timbre y dijeron: ‘Venimos a entregarle esto a Natalia Alcocer’”. Gabo Cuevas

Sobre quién inició el presunto proceso legal, Cuevas relató que se trata de la actriz Elizabeth Valdéz, quien acusó a Natalia de plagio en su momento: “De hecho. Natalia habló de ella dentro de La granja hace unos días”, puntualizó.

Indicó que el staff del reality le habría comentado a la autoridad que la celebridad no podía salir a recibir la notificación, ya que estaba “viviendo la experiencia” y realmente ese no era su domicilio. Mencionó que los abogados de Valdés estaban insistiendo mucho en ver a Alcocer en persona y que probablemente esperen a que la famosa salga del proyecto para proceder.

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¿Cuál es el pleito entre Natalia Alcocer, participante de ‘La granja VIP 2026’, y Elizabeth Valdéz?

Según Gabo Cuevas, todo comenzó cuando Natalia Alcocer lanzó un proyecto musical de canciones para niños hace ya algún tiempo. Aparentemente, Elizabeth Valdéz hizo algo similar y afirma que su colega le robó la idea.

“Recuerden que Elizabeth y Natalia tuvieron un proyecto similar. Natalia sacó Tiki Tiki, que era Natalia cantándole a los niños, y esta chica acusó a Natalia de que le había robado la idea, inclusive el personaje. No las canciones porque Natalia escribió esas canciones y eso me consta. A Natalia la acusan de plagio, pero también por daño moral y creo que por violencia digital”, reportó.

Cabe mencionar que, en su momento, la propia Valdés aseguró que Alcocer le robó la idea, algo que le molestó bastante.

“Es sorprendente todos los elementos que están copiando de mi proyecto, desde la narrativa, elementos visuales, hasta características físicas y psicológicas de mi personaje dentro de este proyecto ‘Viki tiky world’; hasta palabras… me están plagiando y hasta están copiando el speech de por qué inicié este proyecto”, dijo Elizabeth en su momento.

Natalia Alcocer acusada de plagiar un proyecto infantil / Redes sociales

¿Producción de ‘La granja VIP 2026’ confirma demanda contra Natalia Alcocer?

Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no ha confirmado si realmente existe una demanda contra Natalia Alcocer. Por otra parte, Gabo Cuevas informó que, presuntamente, la gente del proyecto está “decepcionada” y “enojada” por esta situación.

“La producción se saca de onda. Dicen: ‘¿Cómo es posible que ahorita nos quieran venir (con esta situación)?’ Estaban tan molestos, tan enojados, tan decepcionados porque los abogados que están representando a Elizabeth estaban haciendo lo imposible para que se le entregara a Natalia esto”, expresó.

Tras reiterar que la información sería auténtica, contó que, en su momento, la actriz aseguró no haber “plagiado” a su colega. En tanto que comentó que la presunta denuncia habría sido presentada hace algún tiempo, pero que apenas ahora las cosas “avanzaron”.

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