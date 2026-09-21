Pablo Montero sorprende por su trato a los caballos en La granja VIP ¿cachetada con guante blanco para Julio Camejo?

Este domingo la identidad del último granjero quedó revelada luego de que Pablo Montero hiciera su entrada triunfal a caballo en ‘La granja VIP’, demostrando que está más vigente que nunca y trayendo un elemento crucial que puede intimidar a más de uno: su expertise con los animales.

¿Qué es lo que ha hecho en las primeras horas de encierro que ya tienen a todo el mundo hablando dentro y fuera de ‘La granja VIP’? Aquí te lo contamos.

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Pablo Montero / Redes sociales

Pablo Montero demuestra su destreza con los caballos en ‘La granja VIP’

Luego de su sorprendente llegada a ‘La granja VIP’ con dos semanas de retraso, Pablo Montero se puso al día con las actividades en el reality y como era de esperarse, dio cátedra en cuanto al trato de los animales que también forman parte del programa.

Muy temprano esta mañana, Pablo Montero tomó las riendas de la caballeriza iniciando con una actividad que es muy conocida en el mundo ecuestre, y en la cual se busca que los caballos den vueltas en círculos apoyados de una cuerda. Este ejercicio permite que los caballos mejoren su flexibilidad y equilibrio.

Al darse cuenta de las habilidades de Pablo Montero con los equinos, el Tío Pepe lo dejó manejarlos mientras les explicaba al resto de los granjeros qué es lo que estaba pasando.

Pablo Montero tiene contacto con los animales de rancho desde niño / Instagram

Muy emocionado, Fernando Lozada se acercó a Montero, y buscó imitar lo que hacía el cantante, mientras él le indicaba la mejor manera de llevar a cabo dicha actividad.

Luego de que se hicieran evidentes las habilidades de Pablo Montero con los animales, en redes sociales ya muchos piden que el intérprete llegue a la final de ‘La granja VIP’.

Tenía que llegar a Pablo para que les enseñara Cómo se trata un caballo y es que ni siquiera Don Pepe les dijo que podían hacer eso🤦 no pueden tener a los caballitos ahí encerrados ellos son para andar corriendo bien por Pablo👏

A ver si aprende el Julio inútil🤦#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/olGjTCLY0t — Daniela ⭐⭐ (@danielagom32) September 21, 2026

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Pablo Montero, ¿en dónde aprendió a cuidar a los caballos antes de entrar a ‘La granja VIP’?

Además de ser un gran exponente de la música ranchera, Pablo Montero ha vivido gran parte de su vida inmerso en el mundo del campo, aprendiendo y entendiendo de primera mano cuales son las necesidades de los animales. De acuerdo a declaraciones del propio cantante, él sabe montar desde la edad de 5 años.

Actualmente, el cantante es propietario de su propio rancho, una propiedad que ronda las 50 hectáreas y en las cual tiene caballos a los que cuida personalmente, por lo que replicar esa parte de su vida en el famosos reality es algo verdaderamente sencillo para él

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Julio Camejo protagonizó un accidente en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

¿Por qué están comparando a Julio Camejo con Pablo Montero?

Tras el ingreso de Pablo Montero a ‘La granja VIP’, y luego de hacerse evidente su experiencia con los caballos, los internas no han dejado pasar la oportunidad para compararlo con Julio Camejo, quien en días pasados protagonizó un incidente con uno de los equinos.

A pesar de no contar con los conocimientos necesarios, Camejo decidió montar un caballo sin silla y por si fuera poco, provocó que al pasar cerca de una puerta, el caballo se golpeara fuertemente.

El descuido ameritó una sanción que afectó a todos los granjeros, provocando la molestia del resto de los habitantes y también de los seguidores que ven el programa, acusándolo de negligente y de maltratar un animal.

En lo que va de ‘La granja VIP’, Julio Camejo ha destacado por el incidente que provocó con el caballo y por estar extrañamente cercano a Manelyk González, mientras que Pablo Montero ya se posiciona como uno de lo más queridos a pocas horas de haber ingresado; ¿podría nacer una nueva enemistad entre Camejo y Montero a causa de las comparaciones? Al parecer el juego apenas empieza.