La granja VIP 2026: ¿Quién se volvió capataz HOY, lunes 21 de septiembre? ¡Este es el legado de María Karunna!

María Karunna se convirtió en la segunda eliminada de La granja VIP 2026 la noche del 20 de septiembre. Ahora, los granjeros se alistan para otra semana con un nuevo capataz, quien contará con inmunidad y podrá disfrutar de la suite junto a un acompañante. ¿Quién ganará el reto? ¡Aquí te contamos!

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María Karunna: Segunda eliminada de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados en La granja VIP 2026 hasta hoy, 21 de septiembre?

María Karunna se convirtió en la segunda eliminada de La granja VIP 2026 luego de subir a la placa de nominados por romper las reglas. Además de la cantante mexicana, los participantes que también estaban en riesgo de salir eran:



Niurka Marcos

Kevyn Contreras

Mónica Escobedo

Carlos Trejo

Por decisión del público, María Karunna fue la granjera que abandonó el reality show, tan solo una semana después de que Abigail Pak, conocida como la ‘Coreañera’ se convirtiera en la primera eliminada.

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María Karunna, segunda eliminada de La granja VIP 2026. / Captura de pantalla

¿Quiénes son los peones de la tercera semana de La granja VIP 2026?

Durante la segunda gala de eliminación, también se dio a conocer a los granjeros que serían peones durante la tercera semana de La granja VIP . Por decisión de Julio Camejo, quien fue nombrado como el peón que mejor desempeñó su labor, Ivonne Montero volvió a integrarse al grupo de peones junto a Mónica Escobedo, Carlos Trejo y Kunno.

El hecho de que el influencer fuera escogido por segunda vez como ‘peón’ por el público, fue una situación que le afectó notablemente. En una conversación con sus compañeros más cercanos, dijo que ver la situación como una señal de que la gente lo estaba ‘funando’, por lo que estaría considerando salir del reality.

Sin embargo, hasta ahora el creador de contenido permanece dentro de la competencia 24/7 aunque no tiene derecho a competir por el puesto de ‘capataz’, al igual que el resto de los peones.

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Ellos son los peones de la tercera semana en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas para el ‘Juego de capataz’ en La granja VIP hoy, 21 de septiembre?

Después de una acalorada competencia en la que los granjeros debían trasladar cubetas de agua de un extremo al otro mientras superaban algunos obstáculos para llegar a la etapa final, los finalistas que se suman a Niurka y competirán esta noche en La granja VIP 2026 son:



Mono Ozuna

Pablo Montero

Fernando

Cabe señalar que algunos usuarios manifestaron su molestia con Pascal y Julio Camejo ante una supuesta trampa a lo largo del reto. El tema fue retomado durante la gala y se indicó que aMbos quedaban fuera del reto y sin posibilidades de ser capataz y subir a la suite, por lo que Montero y Fernando los remplazaron en el reto.

Él es el nuevo capataz de La granja VIP 2026:

Tras un duelo de destreza mental y habilidades físicas, ‘Mono’ Ozuna se convirtió en el nuevo capataz de La granja VIP. Una de las primeras decisiones de ‘Mono’ fue elegir un nuevo peón, ya que Carlos Trejo dejó ese lugar por indicaciones médicas, aunque la siguiente semana tiene su lugar asegurado.

‘Mono’ Ozuna eligió a Kevyn ‘Bicolor’ como el nuevo ‘peón’, mientras que la elegida para ser su acompañante en la suite fue Azalia.

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¿Cuál fue el legado de María Karunna?

Después de que María Karunna se convirtió en la segunda eliminada de La granja VIP 2026, Maria Karunna dejó en su legado nonimada a Manelyk González.

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