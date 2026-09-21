Ferka destroza a Mónica Escobedo en Venga la alegría, pero Romina Marcos la defiende; ¿pelea fuera de La granja VIP?

Previo a la segunda eliminación de La granja VIP 2026, Ferka y Romina Marcos protagonizaron un acalorado momento en Venga la alegría, fin de semana. Todo comenzó cuando la conductora recordó el polémico comentario que Mónica Escobedo hizo sobre el cuerpo de Manelyk, situación que hizo estallar a la hija de Niurka. ¿Defendió a su mamá? ¡Te contamos los detalles!

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Ferka cuestiona comentario de Mónica Escobedo en La granja VIP. / IG: @ferk_q

¿Qué dijo Mónica Escobedo sobre el cuerpo de Manelyk en La granja VIP 2026?

Durante la gala de ‘traición’ de La granja VIP, donde Azalia salvó a Manelyk de ser eliminada, Mónica Escobedo estalló contra la exparticipante de Acapulco Shore al asegurar que era obvio que la salvarían. “La iba a salvar porque es su amiga. Traición hubiera sido que traicionara a su amiga ”, expresó.

Mónica Escobedo en medio de la polémica tras comentario sobre el cuerpo de Manelyk en La granja VIP. / Redes sociales

Tras escuchar las palabras de la comediante, Manelyk no dudó en defenderse y le pidió que cuando fuera su turno hiciera lo que cree correcto, en caso de que no fuera eliminada antes, palabras que encendieron los ánimos entre las participantes.

“Me encanta tu seguridad, para que sigas huev**", expresó Manelyk, a lo que Escobedo respondió: “Pues trabajo más que tú, se ve en el sudor”. De inmediato, González argumentó: “Que sudes como cerdo no significa que trabajes más”, mientras que Escobedo se defendió diciendo: “Por lo menos yo no tengo celulitis como tú”.

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¿Cómo reaccionaron Ferka y Romina Marcos a la pelea entre Mónica y Manelyk en La granja VIP?

El comentario de Mónica Escobedo sobre el cuerpo de Manelyk no solo acaparó la atención de los participantes de La granja VIP 2026, sino también de los conductores de Venga la alegría, fin de semana, quienes lo retomaron en una de las secciones, lo que generó un acalorado momento entre Ferka y Romina Marcos, invitada al matutino.

¿Romina Marcos defiende a Mónica Escobedo? / IG: @romimarcos

Mientras Ferka cuestionó que la comediante hablara de los cuerpos ajenos, Marcos señaló que la primera persona que habría buscado ofender era Manelyk, ya que fue ella quien llamó ‘puerco’ a su compañera.

“Mónica, en este pleno 2026, habla del cuerpo y todas las mujeres tienen celulitis; yo tengo celulitis. Me parece terrible que utilizó ese pobre argumento para estar peleando con Mane”, expresó la conductora de Venga la alegría, a lo que Romina Marcos respondió: “Pero después de que Mane le dijo ‘cerda’. A mí me han buleado diciéndome ‘cerda’”.

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¿Qué hizo Mónica Escobedo tras su polémico comentario a Manelyk en La granja VIP 2026?

La postura de Romina Marcos sobre el comentario de Mónica Escobedo abrió debate entre los usuarios de redes, quienes recordaron que la comediante se disculpó con su compañera durante una de sus cenas. Además, señalaron que Manelyk habla constantemente de los cuerpos ajenos en los realities.

“Yo sé que no se habla de los cuerpos ajenos, te pido una disculpa, yo también tengo. Fue una estupidez, estoy muy avergonzada y te pido una disculpa”, expresó Mónica Escobedo a Manelyk, quien se limitó a aceptar sus disculpas.

Sin embargo, su intercambio de comentarios sigue generando reacciones entre el público y algunos de sus colegas, como Romina Marcos y Ferka Quiroz, quienes no dudaron en abordar la situación. ¿Será el inicio de una rivalidad fuera del reality? Hasta ahora, la conductora y la hija de Niurka Marcos no han dicho más al respecto.

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