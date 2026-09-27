Imelda Tuñón habría terminado con su novio tras polémica con Agustín Fernández y por culpa de su suegra, aseguran

El conflicto de Imelda Tuñón y Maribel Guardia pasa a segundo término, pues ahora aseguran que la expareja de Julián Figueroa habría terminado con su actual novio, luego de la polémica con Agustín Fernández y tras presunta orden de su suegra. ¿Qué se sabe al respecto?

¿Imelda Tuñón se queda sin novio? / Imelda Tuñón

¿Quién es el ahora presunto exnovio de Imelda Tuñón?

De acuerdo con la información que aparece en su perfil de Instagram, Jorge Baruch (presunto exnovio de Imelda Tuñón) cuenta con una licenciatura en Derecho Fiscal y Corporativo.

Además, su trayectoria también está vinculada con la música, pues formó parte de la agrupación Aarón y su Grupo Ilusión y ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional.

En sus redes sociales, Jorge suele compartir aspectos de su vida cotidiana, entre ellos momentos relacionados con la música, reuniones con amigos y algunos de sus viajes.

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¿Imelda Tuñón y Jorge Baruch terminaron su relación? / Redes sociales

¿Quién dijo que Imelda Tuñón y Jorge Baruch presuntamente terminaron su relación?

Una reciente polémica entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández, exparticipante de La mansión VIP, habría sido uno de los motivos por el que Jorge Baruch presuntamente terminó con la actriz y cantante.

Según por lo dicho por la cuenta especializada en espectáculos, ‘Reina venenosa’, la relación entre Baruch y Tuñón habría llegado a su fin, no solo por lo ocurrido con Fernández, si no también por presunta petición de su suegra:

Me acaban de decir que Jorge Baruch sí terminó con Imelda Tuñón, por lo de la fiestesita en casa de Agustín y más que nada por sus declaraciones sobre los medicamentos que le daba a Julián Figueroa. Que dijo la mamá de Jorge ‘te me alejas de ahí, por favor’. Y pues como toda mamá preocupada y con justa razón, es entendible. Reina venenosa

Es importante resaltar que esta versión no ha sido confirmada de manera oficial por Imelda Tuñón, ni tampoco por Jorge Baruch , aunque muchos creen que es la situación actual entre ambos. ¿Se confirmára?

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¿Jorge Baruch e Imelda Tuñón terminan su relación? / IG: reinaveneenosa y canva

¿Cuál es la polémica entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández?

Durante los últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones en torno a Imelda Tuñón y Agustín Fernández. Esto ocurrió después de que ambos fueran relacionados sentimentalmente nuevamente tras una transmisión en vivo realizada desde la casa del modelo argentino.

Cabe resaltar que Imelda negó totalmente ese vínculo sentimental, incluso arremetió contra Agustín asegurando que él es ‘gay’.

Posteriormente, Fernández fue cuestionado días después sobre las palabras de la actriz, decidiendo responder el tono sarcástico:

Sí, sí, sí , yo creo que debería empezar a probar para el otro lado, a ver 36 años, ya tengo que buscar pareja, ya probé con tantas mujeres, yo creo que podría empezar a probar ¿eh? Me estás dando ideas. Agustín Fernández

Paralelo a esto, Maribel Guardia mantiene una nueva demanda en contra de Imelda Tuñón, relacionada a su fallecido hijo Julián Figueroa. ¿Cuándo terminará todo?

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