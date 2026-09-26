Caso Jesse y Joy: Filtran presunta última conversación de los hermanos, antes de su separación, ¿explotaron?

Los hermanos Jesse y Joy Huerta han sido noticia nacional a lo largo de esta semana, y es que después de anunciar su separación, muchos comenzaron a especular sobre las causas que llevaron a ambos a tomar caminos diferentes. Ahora, en redes circula una imagen sobre la presunta última conversación que ambos tuvieron en redes. ¿Qué dicen?

Jesse & Joy anunciaron separación, ¿por qué? / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Jesse y Joy su separación como dúo musical?

Durante la noche del 15 de septiembre, Jesse Huerta, integrante de Jesse & Joy, utilizó sus redes sociales para comunicar que había tomado la decisión de “bajar” su ritmo de trabajo y dedicar mayor atención a otros aspectos importantes de su vida.

El músico explicó que su intención es:

Tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. Jesse Huerta

Jesse también destacó la necesidad de procurar su salud emocional y encontrar un equilibrio en los distintos aspectos de su vida. De acuerdo con lo que compartió, esta decisión surgió después de tomarse un tiempo para analizar sus prioridades y lo que considera importante en esta etapa.

Pese a anunciar este cambio, el cantante dejó claro que la música continuará siendo fundamental para él. Además, resaltó que el arte forma parte de quién es y que seguirá acompañándolo en el nuevo camino que está por emprender:

Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse Huerta

Cabe señalar que Jesse había enfatizado que se trataba únicamente de un ‘break’, por lo que en ese momento no descartaba la posibilidad de volver a compartir el escenario con su hermana. Ahora, surge la pregunta: ¿hubo algún cambio en sus planes?

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Jesse & Joy se toman una pausa / IG

¿Cuáles fueron los presuntos últimos mensajes entre Jesse y Joy, según filtración?

En medio de las especulaciones entre Jesse y Joy, usuarios de redes sociales comenzaron a buscar algunas pistas o precedentes que hablar sobre una posible ruptura entre los dos, desde hace algunos meses.

Una de las imágenes virales corresponde a una publicación hecha el pasado 20 de junio, cuando Jesse dedicó un mensaje a Joy con motivo de su cumpleaños. El músico expresó públicamente el cariño que siente por su hermana:

Te amo, sigue brillando, sigue rockeando, sigue compartiendo alegría y amor con tu sonrisa y tu voz. Feliz cumple, te amo. Jesse Huerta

La publicación fue recibida por Joy, quien respondió demostrando también el afecto que mantiene hacia su hermano:

¿Último mensaje de Jesse y Joy en redes? / Redes sociales

Otro momento que fue retomado por los usuarios ocurrió el 9 de agosto. En aquella ocasión, Joy compartió una publicación relacionada con su esposa. La reacción de Jesse tampoco pasó desapercibida, pues dejó un breve comentario: “ Amo ”, escribió el cantante.

No hay pruebas o comentarios que muestren alguna enemistad o pelea previa , la relación entre los dos cantantes ha sido muy unida, por lo que su reciente decisión sorprendió no solo a sus fans y seguidores, si no también a toda la comunidad digital.

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Mensaje de Jesse a Joy Huerta / Redes sociales

¿Jesse y Joy cancelarán sus conciertos programados?

Esta es la pregunta que se han hecho los fans de Jesse y Joy, pues la separación del dúo parecía haber terminado con todo tipo de relación, tanto familiar, como profesional.

La respuesta es: NO. Jesse dijo que él se mantendría en las presentaciones pactadas hasta el 5 de diciembre, por lo que no estará en el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

La propia Joy aseguró que ella estará en los compromisos programados para el 2027, para dar mayor tranquilidad a todos los fans que compraron boletos. Algunos creen que la separación de Jesse y Joy fue ocasionada por Mónica León, esposa de Jesse Huerta. ¿Será?

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