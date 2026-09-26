¿Quién es Jesse y quién es Joy? Fans se confunden y no saben a quién están funando

La pausa de Jesse & Joy no solo sorprendió a sus seguidores, también revivió una pregunta que parece increíble después de más de 20 años de carrera: ¿cuál de los dos es Jesse y cuál es Joy? Mientras algunos usuarios confesaron en redes que durante años los identificaron al revés, otros comenzaron a preguntar por sus nombres reales luego de que Joy hablara públicamente sobre el futuro del proyecto.

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Jesse & Joy anunciaron separación, ¿por qué? / Redes sociales

¿Quién es Jesse y quién es Joy en el famoso dúo mexicano?

La respuesta que muchos fans necesitaban es sencilla: Jesse es el hombre y Joy es la mujer de Jesse & Joy. Aunque sus nombres artísticos han provocado confusión entre algunos seguidores, ambos son hermanos.

Jesse Eduardo Huerta Uecke es el integrante masculino de la agrupación, mientras que Tirzah Joy Huerta Uecke, conocida artísticamente como Joy, es la integrante femenina y vocalista principal.

La confusión volvió a hacerse visible después de los recientes movimientos dentro del proyecto musical. En redes sociales aparecieron comentarios de personas que aseguraron haber identificado durante años a los hermanos de manera equivocada.



“Yo pensé que ella era Jesse”

“¿Cómo que ella no se llama Jesse?”.

“¿Pero cuál es cuál, pues?”

“Ya me revolví, ¿cuál es Joy y cuál es Jesse?” “Jajajja pensé que Jesse era ella y Joy el hermano”.

“Pensé que se llamaría ‘Jesse sin Joy’.”

“Yo sigo sin saber quién es Jesse y quién es Joy.”

“Con esa reputación, va a terminar haciendo dueto con Ángela Aguilar.”

“Me da risa que el user sea ‘jesseboy’. JAJAJAJAJAJA. Todos pensábamos que Jesse era la hermana.”

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¿Por qué los fans confunden a Jesse con Joy?

El origen de la confusión está, en buena medida, en que Jesse y Joy son nombres que algunas personas relacionan automáticamente con determinado género, algo que no necesariamente corresponde a los integrantes del dúo. Así, Jesse Huerta es el hermano y Joy Huerta es la hermana.

Además de cantar, Jesse ha participado dentro de Jesse & Joy como guitarrista, pianista, baterista, percusionista, compositor, productor e intérprete, mientras que Joy se ha consolidado como la voz principal y compositora.

Los hermanos comenzaron a experimentar juntos con la música desde antes de convertirse en profesionales. Entre sus primeros trabajos aparece Llegaste tú, canción que realizaron juntos en 2001.

La carrera formal de Jesse & Joy comenzó a tomar fuerza en 2005, cuando firmaron como artistas exclusivos de Warner Music México y comenzaron a construir una trayectoria que los llevó a convertirse en uno de los dúos más conocidos del pop en español.

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Jesse & Joy se toman una pausa / IG

¿Jesse & Joy se separaron definitivamente?

La respuesta es que Jesse & Joy no han confirmado una separación definitiva. Lo que existe es una pausa anunciada por Jesse, quien explicó que necesita dedicar tiempo a su familia y atender aspectos personales. El anuncio provocó especulaciones debido a que llegó después de más de dos décadas trabajando junto a su hermana, pero Jesse aclaró que su decisión está relacionada con una necesidad personal.

Entre sus palabras, destacó su intención de “tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”.

Jesse también señaló que mantendría compromisos que ya estaban programados y habló de su proyecto individual, Jesse and the Supernovas, aclarando que no nació como un reemplazo de Jesse & Joy.

Por su parte, Joy no anunció que abandonaría el proyecto musical. La cantante ha hablado sobre las presentaciones previstas y sobre esta nueva etapa, aunque también reconoció que enfrenta el momento con sentimientos encontrados.