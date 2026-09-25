Imelda Tuñón ¿advierte con ir a tribunales tras polémica con Agustín Fernández?: “Es una supermegacalumnia”

Luego del contundente mensaje que lanzó Imelda Garza Tuñón tras aparecer en un live con Agustín Fernández, la viuda de Julián Figueroa concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que dejó entrever que podría emprender acciones legales contra el exhabitante de La casa de los famosos México. ¿Inicia una nueva batalla legal? ¡Te contamos los detalles!

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Imelda Tuñón en medio de una nueva polémica. / Mezcalent

¿Qué pasó entre Agustín Fernández e Imelda Garza Tuñón?

A casi un año de que Imelda Garza Tuñón y Agustín Fernández fueran captados juntos por primera vez, la joven sorprendió al aparecer en un live que Suavecito se realizaba desde la casa del exparticipante de La mansión VIP.

En el clip que circula en redes se observa a la joven llegar en un supuesto estado inconveniente al lugar, lo que genera tensión entre los presentes. Mientras que en otro momento, se ve que Tuñón rompe un objeto de la modelo Rocío Sánchez, lo que genera caos en el live.

En otro de los videos, una de las presentes hace referencia a la supuesta relación entre Agustín Fernández e Imelda Tuñon al decir para las cámaras: “Es que Agus conoció (a Imelda Tuñón) en una fiesta y se la chingó. Entonces es su cu* del Agus”, declaración que reavivó los rumores de un romance.

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Imelda Tuñón vuelve a ser relacionada con Agustín Fernández / Redes Sociales

¿Cuál fue la respuesta de Imelda Tuñón tras el polémico video con Agustín Fernández?

Ante las especulaciones que generó el video de Imelda Tuñon y Agustín Fernández, la viuda de Julián Figueroa rompió el silencio a través de un contundente comunicado, en el que aseguró que ha sido difícil rehacer su vida en medio de difamaciones y calumnias.

“Pido de la manera más respetuosa que no inventen ni desinformen temas acerca de mi relación, ni de mi vida personal, que, como saben, me está costando trabajo reconstruir después de una fuerte campaña de difamación o calumnias”. Imelda Tuñón

Debido a que las versiones y teorías sobre su presencia en el live de Suavecito continuarán, la exparticipante de La academia de Venga la alegría concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que advirtió sobre posibles acciones legales.

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Imelda Tuñón lanza contundente mensaje tras video con Agustín Fernández. / Redes sociales

¿Imelda Tuñón demandará a Agustín Fernández tras polémico video de Suavecito?

Durante su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Imelda Garza Tuñón aseguró que durante su llegada a la fiesta se percató de que los presentes en el lugar estaban bajo los efectos de una sustancia: “Sí, sí es una droga, es el LCD”, contó para el colaborador de Sale el sol.

Por otra parte, sobre las versiones que circulan en redes sobre su supuesto estado inconveniente, la exnuera de Maribel Guardia advirtió sobre supuestas acciones legales, asegurando que es víctima de una ‘supermegacalumnia’.

“En primer lugar, me están echando una supermegacalumnia, sin tener ninguna prueba. Si es que tienen pruebas, las mostrarán; si no, yo la verdad sí estoy pensando en proceder legalmente”. Imelda Garza Tuñón

Hasta ahora, Agustín Fernández no se ha pronunciado al respecto, pero cuando fueron relacionados por primera vez, el exhabitante de La casa de los famosos México señaló que solo habían coincidido en algunos eventos, pero no existía nada más allá de una amistad. ¿Será el inicio de una nueva guerra?

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