Imelda Tuñón presuntamente habría ‘sacado del clóset’ a Agustín Fernández; él responde: “debería probar”

En los últimos días, las redes se han inundado de dimes y diretes relacionados concretamente con Imelda Tuñón y Agustín Fernández, quienes luego de una transmisión en vivo en la casa del modelo argentino, fueron vinculados de manera romántica nuevamente, dichos que más tarde saldría a negar la exnuera de Maribel Guardia.

Todo habría quedado hasta ahí si no hubiera sido por el hecho de que Imelda Tuñón lanzó una que otra centella en contra del que consideraba su amigo, por lo cual Agustín Fernández tuvo que salir a dar la cara. Te compartimos qué es lo que dijo.

Lee también: Imelda Tuñón habría agredido a una reina de belleza bajo supuesto influjo de sustancias; Filtran VIDEO

Imelda Tuñón habló de lo ocurrido en la casa de Agustín Fernández / Facebook: Imelda Tuñon

¿Por qué Imelda Garza Tuñón señaló que Agustín Fernández es gay?

Luego del escándalo del stream de Agustín Fernández, la expareja de Julián Figueroa, salió a dar sus declaraciones asegurando que la invitación que le hizo el modelo argentino a su casa fue únicamente para exponerla y generar contenido a través de ella.

Imelda Tuñón además comentó que ella no sabía que Agustín Fernández y compañía estarían en medio de una transmisión en vivo, pues pensaba que se trataba de una reunión privada entre amigos y que por es emotivo había acudido tranquilamente.

Luego de los rumores que señalaban que ambos podrían tener una relación amorosa, Tuñón supuestamente salió a decir que eso era imposible, pues además de que ella actualmente tenía una relación con Jorge Baruch, la cosas con Agus Fernández presuntamente no podrían florecer, pues presuntamente es gay.

Lee también: La mansión VIP: Agustín Fernández y una participante, viven momento picante en el jacuzzi ¡beso y beso! VIDEO

Agustín Fernández ¿tiene una relación con Imelda Tuñón? / Redes sociales

Agustín Fernández sale a defenderse de las acusaciones de Imelda Tuñón

En entrevista con medios de comunicación, Agustín Fernández fue cuestionado sobre las declaraciones de lmelda Tuñón, y a pesar de toda la polémica que se le vino encima, reveló que no se arrepiente de haberla invitado esa noche pues “la vida es así no hay que arrepentirse de nada”.

Además, el modelo argentino compartió que él ya se había comunicado con la actriz para decirle que no estaba de acuerdo con lo que había dicho, y que no le parecía justo pues siempre la había tratado bien y con respeto.

Agustín Fernández aclara su relación con Imelda Tuñón / Redes sociales

Por supuesto, se le cuestionó sobre las supuestas sustancias ilícitas que según Tuñón habrían ingerido en la fiesta, a lo que Agus reaccionó con un no contundente:

“Cualquier persona que tenga de IQ 10 se da cuenta que no es así. ¿Quién va a consumir un ácido alucinógeno para grabar un stream? Se daría cuenta todo el mundo. Estábamos tranquilos en mi casa, chill. Estábamos muy tranquilos”. Agustín Fernández

Finalmente, el influencer reaccionó a los supuestos dichos de Imelda asegurando que era gay, y con el sentido del humor que lo caracteriza, contestó:

“Sí, sí, sí , yo creo que debería empezar a probar para el otro lado, a ver 36 años, ya tengo que buscar pareja, ya probé con tantas mujeres, yo creo que podría empezar a probar ¿eh? Me estás dando ideas” Agustín Fernández

“No necesitas ir a Harvard” 😌🩵

Entrevista de mi NN con GC #agusfernandez pic.twitter.com/I58zQHtJGM — Agus’sMaterialGurll🩵 (@AgussMethalGirl) September 25, 2026

Lee también: ¿Agus Fernández desprecia a Gala Montes? El conductor habla sobre su “relación” con la actriz: “Terminó ahí”

Agustín Fernández e Imelda Tuñón, ¿sí hubo o no romance?

A pesar de los dichos tanto de Imelda como de Agustín en los que aseguran que jamás han estado juntos como un interés amoroso, un detalle de la transmisión en vivo de aquella noche podría indicar algo un poco diferente.

Mientras el influencer Suavecito y la reina de belleza Rocío Sánchez charlaban frente a la cámara una chica que también estaba en la reunión en la casa de Agustín se acercó para hablar del tenso momento que estaban viviendo, y sin más soltó un comentario que dejó atónitos a todos: “Es que Agus conoció (a Imelda Tuñón) en una fiesta y se la ching... Entonces es su cu* del Agus”

Estos dichos sin duda pondrían en jaque las declaraciones de los jóvenes artistas, sin embargo, hasta el momento, a Agustín Fernández se ha mostrado como un galán que solo pudo ser conquistado por la modelo argentina Cyntia Cofano, relación que desafortunadamente ya terminó.