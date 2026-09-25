Maribel Guardia prepara demanda vs. Imelda Tuñón por dar medicamentos controlados a Julián Figueroa

Parece que el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón tras la muerte de Julián Figueroa está lejos de concluir.

A esta historia se suma un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de Imelda Tuñón sobre haberle dado medicamentos controlados a Julián Figueroa, de las que Maribel Guardia ya está al tanto.

Por ello, la actriz no ha respondido de forma textual, pero todo indica que sí lo hará por la vía legal, pues su defensa ya prepara acciones contra Imelda Tuñón tras sus declaraciones.

¿Qué es lo que está sucediendo entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

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Maribel Guardia e imelda Tuñón / Archivo TVNotas, Cortesía y redes sociales

Imelda Tuñón confiesa darle fármacos no recetados a Julián Figueroa

Esta nueva polémica surgió después de que la Imelda Tuñón revelara que consiguió medicamentos para Julián Figueroa que no habían sido recetados directamente para él.

Durante una entrevista en el programa ‘Mesa cero’, Imelda contó que Julián tenía problemas para dormir y que sus psiquiatras no querían recetarle algunos medicamentos. Ante esta situación, ella acudía con una especialista y le describía síntomas que en realidad correspondían a Julián.

De esta manera, ella obtenía las recetas para ella y posteriormente le daba las pastillas a Julián para ayudarlo con sus problemas para dormir y ansiedad. La propia cantante reconoció que le mintió a la psiquiatra para conseguir los medicamentos y que posteriormente estos eran consumidos por Julián.

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra, ¿verdad? Julián tenía muchos problemas para dormir y le decía los síntomas... Y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián. (...) A él sus psiquiatras no le querían dar eso.” Imelda Tuñón

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Abogado de Maribel Guardia advierte demanda contra Imelda Tuñón

Las declaraciones rápidamente generaron polémica, especialmente porque se trataba de medicamentos que no habían sido prescritos directamente para Julián.

Tras conocer estas declaraciones, el abogado de Maribel Guardia anunció que analiza acciones de carácter penal contra Imelda por la obtención y suministro de sustancias controladas, además de que se investigue si existe alguna responsabilidad relacionada con el fallecimiento del cantante.

De acuerdo con reciente información difundida por los programas ‘En shock’ y ‘Despierta América’, el equipo legal de la actriz ya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el objetivo de que se investiguen las declaraciones de Imelda Tuñón y se determine si incurrió en algún delito.

Además, la denuncia busca esclarecer si la administración de medicamentos que no fueron recetados directamente a Julián Figueroa pudo haber tenido alguna relación con su muerte.

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Denuncia de Maribel Guardia a Imelda Tuñón / Instagram ‘En shock’

¿Imelda Tuñón podría ir a la cárcel?

En caso de que la investigación determine que las acciones de Imelda Tuñón constituyeron un delito relacionado con la obtención y administración ilegal de medicamentos controlados, podría enfrentar una pena de entre cinco y seis años de prisión, de acuerdo con lo señalado por el abogado de Maribel Guardia.

Sin embargo, si las autoridades determinaran que el consumo de dichas sustancias tuvo alguna relación con la muerte de Julián Figueroa y se acreditara una responsabilidad penal por este hecho, la pena podría alcanzar hasta 30 años de prisión.

Hasta el momento, esto NO es un hecho, pues aunque ya fue presentada una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México, todavía debe realizarse la investigación correspondiente para determinar si existe algún delito y, en su caso, deslindar responsabilidades. La denuncia por sí sola no significa que Imelda Tuñón haya sido declarada culpable.

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