Tras separación de Jesse y Joy, la hija de Jesse Huerta comparte MENSAJES a sus padres y ¿revela lo sucedido?

La separación de Jesse y Joy ha sido inesperada para todos sus fans y seguidores, así como de la industria musical en general. Recientemente, fue la hija de Jesse Huerta quien rompió el silencio y lanzó un fuerte mensaje al respecto. ¿Sabe lo que pasó?

¿Jesse y Joy se separan por problemas familiares? / Mezcalent

¿Cuándo y por qué se separaron Jesse y Joy?

La noche del 15 de septiembre, Jesse Huerta, integrante de Jesse y Joy, recurrió a sus redes sociales para anunciar que había decidido reducir su ritmo de trabajo y enfocarse más en otras áreas importantes de su vida.

El músico señaló que su propósito es:

Tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. Jesse Huerta

A pesar de este anuncio, el cantante aseguró que la música seguirá ocupando un lugar esencial en su vida. Asimismo, señaló que el arte es una parte inseparable de su identidad y que continuará presente mientras inicia este nuevo rumbo:

Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse Huerta

Es importante mencionar que Jesse había aclarado que su decisión correspondía solamente a una pausa, por lo que en aquel momento no cerraba la puerta a regresar a los escenarios junto a su hermana.

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Jesse y Joy anunciaron separación el 15 de septiembre / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Jesse Huerta sobre la separación de Jesse y Joy?

En medio de la separación de Jesse y Joy, Hanna Huerta (hija de Jesse Huerta) utilizó sus redes sociales para mostrar su respaldo a sus padres, Jesse Huerta y Mónica León, aunque no haciendo referencia a esta polémica.

Mónica es panadera, y su cocina obtuvo el título de “ Patrimonio inmaterial de la CDMX ”, por lo que Hanna dijo varios cumplidos a ambos:

Te amo mami hermosa. No podría haber tenido un mejor ejemplo de mujer que tú. Mis papás son unos ching*nes. Hanna Huerta, hija de Jesse

A pesar de no hablar sobre la polémica separación de Jesse y Joy, muchos tomaron sus declaraciones como un respaldo a él y a su madre ante la ola de críticas. ¿Tu qué opinas?

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Hija de Jesse Huerta, habla tras separación de Jesse y Joy / Redes sociales y canva

¿Qué pasará con los conciertos programados de Jesse y Joy?

Esta es la duda que ha surgido entre los seguidores de Jesse y Joy, especialmente porque la separación del dúo parecía haber provocado un distanciamiento que iba más allá de lo profesional.

Sin embargo, la respuesta es NO. Jesse explicó que continuará cumpliendo con las presentaciones que ya estaban programadas hasta el 5 de diciembre, pero Joy se mantendrá al frente de las presentaciones posteriores, incluyendo del 2027.

En medio de esta situación, algunos internautas han señalado a Mónica León, esposa de Jesse Huerta, como una presunta posible causa detrás de la separación de los hermanos, aunque se trata de especulaciones.

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