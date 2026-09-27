¿A quién le pertenece ‘Jesse y Joy’? Esto dicen los registros del IMPI

Una de las noticias más inesperadas de las últimas semanas ha sido la separación de ‘Jesse & Joy’, la cual desató toda una serie de especulaciones y dudas alrededor del futuro del dueto.

Una de ellas tiene que ver con la propiedad y los derechos relacionados con la marca y el nombre artístico del grupo, especialmente ante la posibilidad de que esta situación pueda representar un nuevo problema para los hermanos Huerta.

Pero, ¿qué dicen los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)?

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Jesse & Joy / Redes sociales

¿Por qué se separaron Jesse y Joy?

La decisión de Jesse Huerta de alejarse de Jesse & Joy tomó por sorpresa al público, pues ya contaba con más de 20 años de trayectoria junto a su hermana Joy Huerta.

Sin embargo, el cantante aclaró que no se trata de una separación definitiva, sino de una pausa en su trayectoria junto a su hermana. Jesse explicó que necesita dedicar más tiempo a su familia, cuidar de sí mismo y hacer un cambio en el ritmo de vida que ha llevado durante los últimos años

La noticia generó especulaciones sobre un posible conflicto entre los hermanos debido a la manera en que se dio a conocer la decisión. Sin embargo, el mánager del dúo confirmó que Jesse simplemente pidió un tiempo para enfocarse en proyectos personales.

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Jesse & Joy se separan / Redes sociales

¿Qué pasará con los próximos conciertos de ‘Jesse y Joy’?

Jesse aclaró que cumplirá con los compromisos que tenía agendados junto a su hermana hasta el 5 de diciembre, por lo que las presentaciones previstas durante los próximos meses continuarán con ambos sobre el escenario.

Sin embargo, después de esa fecha comenzará una nueva etapa para el proyecto, pues Joy Huerta confirmó que continuará con Jesse & Joy y que mantendrá los compromisos que ya estaban previstos para 2026 y 2027.

El concierto que marcará este cambio será el del 6 de diciembre de 2026 en el Auditorio Nacional, donde Joy se presentará sin Jesse sobre el escenario.

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Jesse Huerta / IG: @jesseboy

¿Quién es el propietario de ‘Jesse y Joy’ ante el IMPI?

De acuerdo con los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Jesse Huerta y Joy Huerta aparecen como titulares de distintas marcas relacionadas con el proyecto musical que ambos construyeron desde hace más de dos décadas.

Uno de los registros más antiguos corresponde a la denominación ‘Jesse y Joy’, cuyo expediente fue presentado en 2005 y posteriormente obtuvo su registro en 2006. En dicho documento aparecen como titulares Tirzah Joy Huerta Uecke y Jesse Eduardo Huerta Uecke, es decir, los dos hermanos.

Este registro estaba relacionado con servicios de entretenimiento y tenía una fecha de terminación del 8 de diciembre de 2015. Otro expediente presentado en el mismo año corresponde al mismo nombre para discos y también identifica a ambos hermanos como titulares.

Posteriormente, Jesse y Joy también aparecieron como cotitulares de otras marcas vinculadas con su proyecto, entre ellas ‘V.I.F. VERY IMPORTANT FANS’ y ‘JESSE & JOY V.I.F.’. Sin embargo, estos registros también muestran fechas de terminación en 2022.

Por ello, los documentos históricos permiten establecer que Jesse y Joy fueron cotitulares de las marcas relacionadas con el dúo, pero no son suficientes para afirmar que actualmente alguno de ellos sea el propietario exclusivo de ‘Jesse & Joy’.

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