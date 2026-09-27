¿Quién es el novio de Kenny de ‘Kenny y los Eléctricos’? ¡Es 36 años menor que ella!

Kenny Avilés es una de las participantes de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’ y una de las personalidades más icónicas del rock mexicano.

A la par de su trayectoria artística, Kenny también disfruta de una nueva etapa en el amor. La cantante ha declarado que actualmente está enamorada y sorprendió al revelar que mantiene una relación con un hombre mucho menor que ella.

¿Qué ha dicho Kenny sobre su vida amorosa y quién es el joven que la conquistó?

Leer: ¿Por qué Kenny corrió a Alejandra Guzmán de Kenny y los Eléctricos? Revela que Silvia Pinal no quería a su hija

Kenny Avilés / Facebook: Kenny Alvarés

¿Quién es el nuevo novio de Kenny Avilés?

La vocalista de ‘Kenny y los Eléctricos’ reveló que su novio también es músico, y existe una importante diferencia de edad entre ellos. Sin embargo, la cantante ha decidido no revelar su nombre públicamente.

Kenny habló por primera vez de este romance en una entrevista para ‘De primera mano’ y confirmó que estaba enamorada y que había comenzado una relación con un hombre mucho menor que ella. Incluso mencionó con humor que se trataba de “sangre nueva” y “colágeno puro”.

Leer: Kenny Avilés rompe el silencio sobre su presunta enemistad con Alejandra Guzmán: ¿se acerca una colaboración?

Kenny Avilés / Facebook: Kenny Alvarés

¿Cuántos años tiene el novio actual de Kenny Avilés?

Aunque Kenny no reveló muchos detalles acerca de su nueva pareja, sí mencionó que él tiene 36 años, por lo que existe una diferencia de 36 años entre ambos, pues ella actualmente tiene 72 años.

Kenny ha tomado con humor esta diferencia de edad y no se ha tomado a pecho las críticas al respecto. Al hablar de su vida amorosa, la cantante incluso se refiere a su pareja como su “colágeno puro”.

Leer: Vocalista de Kenny y los eléctricos sorprende al confesar que a sus 71 años aún menstrua: “Cada 28 días”

Kenny Avilés / Redes sociales

¿Cuántas parejas ha tenido Kenny Avilés?

Además de su pareja actual, la vocalista de ‘Kenny y los eléctricos’ ha tenido dos relaciones largas a lo largo de su vida.

La primera de ellas fue con el músico y productor Ricardo Ochoa, con quien inició un romance cuando ella tenía 18 años. Ambos permanecieron juntos durante aproximadamente 17 años.

Posteriormente, sostuvo una relación de 27 años con Edgar Carrum, quien además de ser su pareja fue bajista y mánager de ‘Kenny y los eléctricos’. Su relación terminó en 2021 debido a una infidelidad.

Aunque Kenny se ha referido a sus exparejas como “esposos”, la cantante ha explicado que nunca estuvo casada legalmente. Ahora, después de un periodo de soltería, disfruta de una nueva etapa en su vida amorosa.

Leer: Kenny Avilés revela por qué perdonó a su exposo tras infidelidad