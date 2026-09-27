Resurge polémica opinión de Julio Camejo sobre el caso de Luis de Llano, tras pelea del cubano con Rafa Mercadante

‘La granja VIP 2026’ ha estado bajo mucha tensión tras la polémica pelea entre Julio Camejo y Rafa Mercadante. El cubano llamó “poco hombre” al presentador por declarar que había visto sin ropa a Galilea Montijo. Durante la discusión, el también actor dijo que las mujeres deben ser respetadas y hasta le recordó su conflicto con Manelyk, a quien tachó de ser una “influencer que vende su cuerpo”.

Si bien muchos aplaudieron el discurso de Camejo, varios opinaron que era “hipócrita”, ya que habló mal de una mujer en el pasado. Y es que, en su momento, la celebridad mantuvo una postura muy polémica cuando salió a la luz la demanda de Sasha Sokol vs. Luis de Llano. Te contamos qué está pasando.

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Julio Camejo está en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué Sasha Sokol demandó a Luis de Llano?

Como se sabe, Sasha Sokol y Luis de Llano coincidieron en la época de los 80. En aquel entonces, el productor musical creó ‘Timbiriche’, agrupación de la cual la cantante formó parte durante varios años.

La controversia comenzó en 2022. Durante una entrevista con Yordi Rosado, el creador de ‘Timbiriche’ confesó haber tenido un “noviazgo” con Sasha cuando ella tenía 14 y él 39. Aseguró que todo fue consensuado y sugirió que hasta los padres de la cantante eran conscientes. Incluso contó que se sintió muy triste cuando todo terminó. Dijo que todo duró seis meses.

En el 8M de ese año, la artista compartió un comunicado afirmando que la relación fue todo menos consensuada. Sostuvo que De Llano utilizó su “posición de poder” para manipularla. También declaró que realmente la situación duró 4 años. Posteriormente aclaró que sus papás no sabían nada de esto y que, cuando se enteraron, la alejaron de él.

Meses después, ella lo demandó por daño moral. El juez falló a su favor y el actor fue condenado a ofrecer una disculpa pública y pagar una indemnización, la cual Sasha ha dicho que utilizará para ayudar a una asociación dedicada a combatir el abuso sexual.

Luis intentó apelar sin éxito. Hasta el momento, el productor se niega a cumplir con el dictamen de la autoridad. De hecho, hace algunas semanas fue detenido durante algunas horas por este tema.

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Caso legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano / Redes sociales

Julio Camejo la opinión que dio luego de que el caso legal de Sasha Sokol vs. Luis de Llano saliera a la luz

En 2022, la denuncia de Sasha Sokol vs. Sasha Sokol era el tema del momento y muchas celebridades no dudaron en dar su postura al respecto. Julio Camejo, luego de que el escándalo salió a la luz, dijo lo siguiente:

“Yo entiendo a todas las personas que alzan la voz, bienvenido, pero siempre tuviste la posibilidad de decir que no. Lo que no respeto es que si lo tuviste después salgas a hablar, ahí no. Si lo hiciste, calladito”. Julio Camejo

Incluso recordó que, en el pasado, un productor habría intentado intimar con él a cambio de trabajo.

“Yo dije que no, a lo mejor tuve un protagónico que nunca he tenido, pero supe decir que no. No te ganes el protagónico haciendo cosas indebidas, para que después digas: ‘A mí me hicieron eso’ porque cobraste por eso”, puntualizó.

Julio Camejo aclaró su opinión, ¿hablaba del caso legal de Sasha Sokol vs. Luis de Llano?

Debido a la polémica que generó con sus comentarios, Julio Camejo aseguró que sus palabras fueron “tergiversadas” y dejó claro que su intención jamás fue ofender a nadie.

“Se tergiversó una información que yo di. A mí me preguntaron qué pensaba de artistas que habían intercambiado sexo por trabajo y que después habían salido a reclamar. Yo dije que si tú intercambiabas sexo o tu cuerpo por fama o dinero, después no era correcto que dijeras que te estaban acosando porque tú estabas consciente”, recalcó.

Incluso lamentó que algunas personas pensaran que estaba a favor del abuso a raíz de lo que dijo en esa ocasión.

“Jamás voy a estar en contra de que se levante la voz a favor de esas personas que han sido acosadas por obtener un trabajo. Desafortunadamente se tergiversó la información y me llevaron entre las patas”, puntualizó.

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