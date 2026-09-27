La granja VIP 2026: ¿Quién fue el tercer eliminado HOY, domingo 27 de septiembre? ¡La polémica crece!

Lluego de infección fatal en La granja VIP 2 el drama y la tensión entre los participantes de ‘La granja VIP 2026’ no cesan. Este domingo 27 de septiembre enfrentarán una nueva gala de eliminación, en la que se dará a conocer al tercer eliminado de la competencia. Te contamos qué pasó.

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La granja VIP / Redes sociales.

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de ‘La granja VIP 2026’?

Muchas cosas ocurrieron durante la tercera semana de ‘La granja VIP 2026’. A principios de semana, se leyó el legado de María Karunna, quien fue la segunda eliminada del reality. La cantante decidió nominar a Manelyk González. Su argumento fue que era muy grosera.

Posteriormente, se llevó a cabo el duelo entre Carlos Trejo y Kenny Áviles. Al perder el desafío, la cantante se convirtió en la segunda participante en estar en la placa de nominación.

Durante el tercer miércoles de Asamblea, los participantes nominaron a Carlos Trejo y a Julio Camejo. De igual forma, la producción anunció que Azalia Ojeda ‘la Negra’ y Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ quedaban nominados como sanción por una agresión física que hubo entre ellos.

Kevyn consiguió salir de la tabla tras ganar la salvación. El comediante decidió sacar de la placa a Azalia. Gracias al beneficio de la salvación que tenía pero en la traición

La tabla quedó de la siguiente manera:

Manelyk González

Carlos Trejo

Kenny Áviles

Azalia Ojeda ‘la Negra’

Bebeshita

Diversas páginas y programas, incluyendo ‘Vaya, vaya’, han realizado encuestas sobre quién podría ser el segundo eliminado del show. Todas apuntan a que sería Kenny Áviles. No obstante, nada está confirmado hasta ahora.

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¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2026 y quiénes siguen en competencia? Lista completa de participantes

Hasta el momento, los eliminados de La granja VIP 2026 son Abigail Pak, mejor conocida como “la Coreañera”, quien se convirtió en la primera expulsada de la competencia, y posteriormente María Karunna, quien fue la segunda participante en abandonar el reality. Ambas dejaron su legado dentro del programa antes de salir definitivamente de la granja.

Actualmente, estos son los participantes que quedan:



Carlos Trejo Ivonne Montero Kenny Áviles Kevyn Contreras ‘Bicolor’ Manelyk González Kunno Azalia ‘la Negra’ Niurka Marcos Julio Camejo La Bebeshita Pascal Nadaud Mono Osuna Mónica Escobedo Natalia Alcocer Pimpinela Escarlata Rafa Mercadante Fernando Lozada

¿Quién fue el tercer eliminado de ‘La granja VIP 2026’?

La segunda gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’ se llevará a cabo este 27 de septiembre. Iniciará a las 8:00 pm. Se podrá ver a través del canal de Azteca UNO y de Disney Plus, la aplicación de streaming que también ofrece acceso a la transmisión 24/7.

La primera en regresar a la granja es Bebeshita

Kunno fue coronado como el peón de Oro

Ivonne Montero por decisión de Kunno es la peor peón

Kenny se salva una semana más de estar fuerza de La granja 2026

Carlos Trejo se va es el tercer eliminado de La Granja

La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los peones de la tercera semana de ‘La granja VIP 2026'?

Los peones de la cuarta semana son

Ivonne

Pablo

Carlos

Azalia

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