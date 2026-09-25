La granja VIP 2026: Así quedó la placa de nominados tras la traición de Kevyn ‘Bicolor'; ¿salvó a Manelyk?

La granja VIP 2026 ya tiene a sus nominados de la tercera semana tras una asamblea llena de tensión y votos para Carlos Trejo y Julio Camejo, pero todo podría cambiar esta noche con la traición de Kevyn ‘Bicolor’. ¿Seguirá los consejos de los granjeros? ¡Aquí te contamos los detalles!

Te recomendamos: Niurka confiesa por qué aceptó La granja VIP 2026 tras escándalo en La mansión VIP; ¿está en quiebra?

‘La granja VIP 2026': Ellos son los nominados de la tercera semana. / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de La granja VIP 2026 hasta hoy, 25 de septiembre?

Tras el nombramiento de ‘Mono’ Osuna como capataz de La granja VIP 2026, las estrategias arrancaron junto a la tercera semana del reality. La primera nominada por decisión de María Karunna fue Manelyk González; así lo indicó su legado.

Posteriormente, por decisión del público, Kenny se unió a la exparticipante de Acapulco Shore en la placa de nominados, y aunque al principio se mostró afectada, continuó con su juego. A ambas grajeras se unieron dos participantes más, los cuales fueron definidos en la asamblea de nominación.

Por decisión de sus compañeros, Julio Camejo y Carlos Trejo subieron a la placa de nominados, al igual que Kevyn ‘Bicolor’ y Azalia, quienes fueron sancionados por la producción tras protagonizar una agresión física como parte de un ‘juego’. Sin embargo, Kevyn ganó la salvación y logró salir de la placa, por lo tanto, los nominados son:



Manelyk

Kenny

Julio Camejo

Carlos Trejo

Azalia

Lee: Fernando Lozada le pone un alto a Natalia Alcocer en La granja VIP: “no me vuelvas a agarrar las pomp**”: VIDEO

Ellos son los nominados de La granja VIP hasta hoy, 25 de septiembre. / Redes sociales

¿Por qué Kevyn ‘Bicolor’ ganó la salvación en La granja VIP 2026?

Pese a que Kevyn ‘Bicolor’ inició la semana en peligro de ser eliminado tras protagonizar una agresión física con Azalia, la suerte cambió para el comediante durante el reto de salvación, pues gracias a su agilidad y rapidez logró salir de la placa de nominados.

Además de ganar la salvación, el granjero que vence el reto tiene el poder de la traición, lo que significa que debe sacar a uno de sus compañeros de la tabla y subir a otro que ocupe su lugar. Cabe mencionar que el granjero que es nominado conserva los votos del que sale de la placa, por lo que la estrategia juega un papel importante. ¿Cuál será la decisión de ‘Bicolor’?

Lee: Kunno sufre ataque de ansiedad en ‘La granja VIP 2026’ durante transmisión en vivo: “Me siento mal” VIDEO

Kevyn ‘Bicolor’ ganó la salvación y permanece una semana más en La granja VIP 2026. / Fotos: Redes sociales

Ellos son los nominados tras la traición de Kevyn ‘Bicolor’ hoy, 25 de septiembre

Luego de que Kevyn ‘Bicolor’ ganara el reto de salvación, Azalia no dudó en acercarse para pedirle que saque a Kenny de la placa de nominados, mientras que Niurka le aconsejó que baje a Manelyk, pues considera que es una de las granjeras con mayor número de votos.

Ante las dudas por de ‘Bicolor’ por saber a quien salvar de la eliminación, cada uno de los granjeros en riesgo le brindaron sus argumentos para ser elegidos, pero Julio Camejo le pidió que no lo sacará de la placa de nominados, pues cree que debe aprender de sus errores.

La decisión de Kevyn ‘Bicolor’ fue sacar de la placa de nominados a Azalia, pues no consideraba justa su nominación. Sin embargo, debido a su indecisión al principio de la gala, el nuevo nominado ya no fue elegido por él, sino por el resto de los granjeros, quienes se fueron salvando en forma de cadena, hasta que ‘Bebeshita’ quedó nominada. Por lo que la placa de nominados ahora quedó:



Julio Camejo

Kenny

Manelyk González

La ‘Bebeshita’

Lee: Azalia se rompe al recordar las tragedias que marcaron su vida: perdió a su padre, su padrastro y a seis bebés