Niurka confiesa por qué aceptó La granja VIP 2026 tras escándalo en La mansión VIP; ¿está en quiebra?

Luego de que Niurka fuera salvada de la segunda eliminación de La granja VIP 2026, la vedette tuvo una sincera plática con el comediante ‘Bicolor’, a quien le confesó que cuando le ofrecieron el proyecto 24/7 no quería aceptar, pero su pareja la convenció por supuestos números rojos. ¿Está en la quiebra? ¡Te contamos los detalles!

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Niurka en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Por qué Niurka no quería ser parte de La granja VIP 2026?

Luego de que se especulara que Niurka podría abandonar La granja VIP por decisión propia, la vedette fue captada por las cámaras del 24/7 hablando con el comediante ‘Bicolor’ sobre las razones por las que no quería volver a ser parte de un reality show.

De acuerdo con la actriz de telenovelas como ‘Velo de novia’ y ‘La fea más bella’ antes de aceptar ser parte del proyecto, tuvo un debate con su pareja Bruno, pues ella ya no quería entrar a un formato de ese tipo. “Yo sé lo que es esto, es mucha tensión y tampoco quería separarme de él porque lo hacemos todo juntos”, contó.

Sin embargo, su pareja la animó a aceptar y cerrar el año con un nuevo trabajo y divertirse, pues antes fueron parte de un proyecto que, aparentemente, la dejó en números rojos. ¿Habla de La mansión VIP?

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Niurka confiesa que Bruno la convenció de entrar a La granja VIP. / Redes sociales

¿Niurka dice que La mansión VIP fue un proyecto que la dejó en números rojos?

Niurka Marcos contó que, antes de entrar a la segunda temporada de La granja VIP, ella y su pareja “casaron su imagen en un proyecto"; sin embargo, eso los llevó a perder otro tipo de contratos y dejarlos en números rojos.

“Tuvimos un proyecto antes con el que ‘casamos’, entre comillas, porque no había contrato ni nada, era de palabra, la imagen. Perdimos, obviamente, contratos con otros proyectos. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que con este proyecto, con el que ‘casamos’ la imagen, nos estaba manteniendo en números rojos”. Niurka

En ningún momento, la vedette dijo el nombre del proyecto al que hacía alusión; sin embargo, algunos de los internautas señalaron que se trataba de La mansión VIP, pues fue el reality al que Niurka y su pareja, Bruno, entraron juntos, pero su salida terminó siendo muy controversial y hasta se habló de demandas.

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Niurka contando que Bruno la convenció de entrar a #LaGranjaVipMx porque ya estaban en números rojos! BÁSICAMENTE QUE EL CHICHIFO LA MANDÓ A TRABAJAR!

JAJAJAJAJAJA LOBA QUE MANTIENE A SU MACHO 😂😂😂😂 #LaMansionVip pic.twitter.com/1BoEgQoQ1V — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) September 23, 2026

El paso de Niurka y Bruno por La mansión VIP y su polémica salida

En abril de 2026, Niurka y Bruno llegaron juntos a la primera temporada de La mansión VIP; sin embargo, la actriz y vedette se convirtió en la primera eliminada del reality al ser la que menos votos acumuló en el superchat de YouTube, lo que generó una gran molestia en la habitante.

Al conocer el resultado del público, Niurka se despidió del concurso no sin antes arremeter contra el creador del proyecto, Roberto González, conocido como HotSpanish, y llevarse de la mano a su pareja, razón por la que muchos relacionan su reciente anécdota en La granja VIP con el programa La mansión VIP.

Hasta ahora, Niurka no ha dicho más sobre el tema en el reality 24/7 , pero en redes el debate ya comenzó, pues algunos usuarios especulan sobre el papel de Bruno Espino en la vida de la vedette. ¿Solo gasta su dinero?

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