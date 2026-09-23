Azalia Ojeda le da una cachetada a Bicolor en ‘La granja VIP’ y usuarios ya piden su expulsión: ¿Sale del reality?

Las cosas están que arden en ‘La granja VIP’, y no nos referimos a la notificación de demanda que al parecer recibió Natalia Alcocer, sino a la agresión física de la que fue objeto Kevyn Contreras ‘Bicolor’ en manos de Azalia Ojeda esta misma tarde, y que ya está abriendo el debate en las redes sociales. Si quieres conocer todo lo que se sabe al momento, aquí te lo contamos.

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Azalia ‘La Negra’ / Redes sociales

Azalia Ojeda cachetea a Bicolor en vivo en ‘La granja VIP’ y desata críticas

Fue a través de redes sociales que se empezó a viralizar el clip en el que se ve a ambos granjeros en el baño, mientras al parecer, recogen ropa y hacen limpieza general.

Aunque ambos están teniendo una conversación calmada, a pesar de lo tensa que ha sido su relación en los últimos días, sobre todo después de la rebelión de Bicolor, de un momento a otro Azalia levanta le mano y le propina una cachetada que hace que la cara del comediante se balanceé de atrás para adelante.

Azalia podría quedar fuera de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

“El tuyo es rosa, no ese sí es tuyo pero esta es mía, a eso me refería”, le dijo Azalia antes de cachetearlo, pues al parecer ambos estaban confundiendo su ropa y algunos trapos de limpieza.

Hasta el momento no se tiene más contexto sobre esta agresión física en ‘La granja VIP’, sin embargo, en redes sociales ya ha empezado un movimiento con el que le piden a la producción, e incluso a los conductores, que intervengan y que expulsen de inmediato a ‘la Negra’:



“¿Qué le pasa a la tipeja? si le hubieran hecho a ella de bromita, ya estaría haciendo un escándalo por “maltrato” Ya la mayoría abusa en el trato a Kevin, no podrá ser del agrado de muchos, pero ya se están pasando”.

“Fue una cachetada, eso es agresión y debe ser expulsada, viene en su contrato”.

"¿Enserio pasoó eso? Qué asco de persona”

Son solo algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Así fue el momento:

Por favor ayúdenme a compartir y utilicen la frase FUERA AZALIA el video tiene que llegar a la producción y pase lo que tenga que pasar. #LaGranjaVIPMx pic.twitter.com/poIJQrnrKt — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 23, 2026

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Azalia Ojeda, ¿podría quedar fuera de ‘La granja VIP’ tras agresión a Bicolor?

A pesar de que el reality esta pensado para vender polémica, desde el día uno se ha aclarado que las agresiones físicas no están permitidas bajo ninguna circunstancia. De hecho se sabe que este reglamento es firmado por los participantes antes de ingresar.

Al romper una de las reglas más estrictas de show, se sabe bien que una de las consecuencias podría ser la expulsión directa, pues en ‘La granja VIP’ hay tolerancia cero a la violencia física, esto con el único objetivo de salvaguardar la integridad de todos los granjeros.

Hasta el momento ‘La granja VIP’ no ha emitido ningún comentario sobre el incidente de Azalia y Bicolor, sin embargo, se espera que en algunas horas haya más información al respecto.

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Es uno de los participantes que más contenido están generando en el reality, y se está viralizando en redes. / Fotos: Redes sociales

¿Por qué Bicolor se ha ganado el repudio de lo granjeros en ‘La granja VIP’?

Aunque pintaba para ser uno de los participantes más destacados de ‘La granja VIP’, Bicolor ha logrado lo contrario, ganándose el repudio de sus compañeros por diferentes motivos.

En primer lugar, desde los primeros días muchos lo tildaron de inmaduro, además de que personajes como el Mono Osuna, aseguraron que Kevyn era muy flojo y que no ponía empeño en las labores del campo que sí o sí tienen que llevar a cabo todos los días.

Por si fuera poco, tras ser nombrado nuevamente como peón, Bicolor tomó la determinación de vengarse de todos y romper las reglas comiendo alimentos que no tenía permitido, provocando que les descontarán dinero de su presupuesto semanal de ‘La granja VIP’, convirtiéndose según sus palabras, en el peor peón de la historia.