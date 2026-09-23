Eva María Beristain denuncia intento de detención tras salir de La granja VIP: “‘inventan que vengo borracha”

Lo que parecía un regreso tranquilo a casa después de apoyar a una amiga en La granja VIP terminó convirtiéndose en una fuerte denuncia pública. La creadora de contenido Eva María Beristain, conocida como “Miss tercer mundo”, aseguró que intentaron detenerla de manera injustificada mientras circulaba por Periférico. Su transmisión en vivo provocó una ola de reacciones y la SSC de la CDMX inició una investigación interna sobre el actuar de dichas personas.

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¿Qué denunció Eva María Beristain tras su salida de La granja VIP?

La influencer y reportera Eva María Beristain relató que los hechos ocurrieron cuando regresaba de las instalaciones de La granja VIP, reality de TV Azteca al que acudió para apoyar a su amiga Mónica Escobedo.

De acuerdo con su versión, comenzaron a seguirla en la zona cercana a Artz Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón. La comunicadora afirmó que intentaron obligarla a abandonar los carriles centrales de Periférico sin explicarle el motivo.

Preocupada por la situación, decidió iniciar una transmisión en vivo para documentar todo lo que ocurría. En el video se escucha decir: “Estoy grabando por mi seguridad porque tengo temor. Dicen que vengo tomada, pero vengo de ‘La granja’”.

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¿Por qué Eva María Beristain acusó una presunta usurpación de funciones?

Durante la transmisión, Beristain cuestionó la legalidad de la intervención de dichas personas.

Según explicó, cuando preguntó cuál era el fundamento para obligarla a salir de los carriles centrales, no recibió una respuesta clara. Incluso señaló que le dijeron que le explicarían la razón una vez que se detuviera.

La creadora de contenido relató que respondió: “¿Pero cómo lo fundamenta? Usted es preventiva, eso es usurpación de funciones. Usted no me puede sacar de los carriles centrales. O sea, ¿Bajo qué argumento?”.

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De la intimidación a la investigación...



La creadora de contenido, Eva María Beristáin, denunció que policías la intimidaron en Periférico Sur, en #CDMX, y cambiaron de actitud al notar que transmitía en vivo.



La @SSC_CDMX ya citó a declarar a los uniformados e investiga lo… pic.twitter.com/ra742M2qj3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

¿Qué dijeron sobre Eva María Beristain y por qué ella lo negó?

De acuerdo con el testimonio de la influencer, le señalaron que presuntamente circulaba entre carriles y también insinuaron que podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, Beristain rechazó ambas versiones y sostuvo que los señalamientos aparecieron después de que comenzó a transmitir en vivo. Además, aseguró que el comportamiento cambió en cuanto se dio cuenta de que estaba siendo grabado.

La también comediante expresó en redes: “No había flagrancia, ni sospecha, son actos de molestia y abuso de autoridad, les comenté eso y a la fuerza me quieren detener”. Más tarde agregó: “Da la casualidad que cuando se percata que empecé a transmitir en vivo, me inventan cosas”.

¿Qué respondió la SSC tras la denuncia de Eva María Beristain?

Después de que el video comenzó a viralizarse en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La dependencia informó que ya logró identificar a los involucrados y que fueron citados para rendir su declaración ante la autoridad administrativa correspondiente.

Además, la SSC indicó que revisará las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la capital para reconstruir los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en la actuación de los elementos.

La #SSC informa:



En relación a este video que circula en redes sociales se informa que la Dirección General de Asuntos Internos ya identificó a los uniformados involucrados y los citó para rendir su declaración.



En tanto, se hizo contacto con la persona afectada, a quien se le… pic.twitter.com/ojuojbPjQX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 22, 2026

¿Quién es Eva María Beristain, la influencer conocida como “Miss Tercer Mundo”?

Eva María Beristain es una creadora de contenido, comediante y reportera digital que se hizo popular gracias a sus videos sobre problemáticas sociales, derechos humanos y situaciones cotidianas que afectan a distintos sectores de la población.

En redes sociales es ampliamente identificada por su proyecto Ruido Social, donde realiza entrevistas en la calle y documenta historias de personas que suelen quedar fuera de los reflectores mediáticos.

También ha desarrollado una carrera en el stand up y acumula una comunidad de más de un millón de seguidores entre diferentes plataformas, donde combina el entretenimiento con temas de interés social.