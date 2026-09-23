La granja VIP 2026: ¿Quiénes quedaron nominados HOY, 23 de septiembre? ¿Despiden a granjera por agresión física?

Tras el nombramiento de ‘Mono’ Ozuna como capataz de La granja VIP 2026, los participantes se alistan para una nueva asamblea que podría aumentar los pleitos y confrontaciones a pocos días de la tercera eliminación. Sin embargo, el reality 24/7 podría dar un giro inesperado tras la agresión de Azalia a ‘Bicolor’. ¿Será eliminada? ¡Aquí te contamos!

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La granja VIP 2026: ¿Quiénes quedaron nominados HOY, 23 de septiembre? / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes que ya están nominados en La granja VIP 2026 hoy, 23 de septiembre?

Luego de la eliminación de María Karunna de La granja VIP 2026, el pasado 21 de septiembre se dio a conocer su legado, donde dejó automáticamente nominada a Manelyk González, quien ya está dentro de la placa de nominados.

Posteriormente, se dio a conocer que, por decisión del público, la segunda granjera que está en peligro de abandonar la competencia es Kenny, quien se mostró notablemente afectada durante la gala del pasado 22 de septiembre.

Esta noche se conocerá el nombre de los tres granjeros que acompañarán a Manelyk y Kenny en la placa de nominados, pero a unas horas de la asamblea, se especula que el reality show podría dar algunas sorpresas tras la supuesta agresión física de Azalia al comediante ‘Bicolor’.

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Manelyk González fue nominada directamente por María Karunna. / Instagram

¿Por qué Azalia podría ser nominada directamente o salir de La granja VIP 2026?

Durante la tarde de este 23 de septiembre, comenzó a circular en redes un breve video en el que se observa a Azalia darle una cachetada al comediante ‘Bicolor’, por lo que los internautas comenzaron a exigir su expulsión debido a que no se permiten las agresiones físicas dentro del reality.

Hasta ahora, las cuentas oficiales de La granja VIP no han emitido un comunicado sobre lo ocurrido, pero ya colocaron el video del momento en sus redes con la descripción: “Azalia le da una cachetada a ‘Bicolor’”, lo que podría indicar que la producción no dejará pasar lo ocurrido. ¿Habrá una sanción?

Durante la asamblea de nominación, ‘Bicolor’ y Azalia explicaron lo que ocurrió en La granja VIP 2026. Pese a que reconocieron que todo se había tratado de un juego y argumentaron que es una manera de llevarse dentro del reality, el conductor adviritó que habrá sanciones para ambos, pero NO SERÁ LA EXPULSIÓN.

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Azalia Ojeda cacheteó a Bicolor en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

¿Quiénes son los participantes nominados en La granja VIP 2026 hoy, 23 de septiembre?

Será el próximo domingo 27 de septiembre cuando se dé a conocer al tercer granjero eliminado del La granja VIP 2026 que se unirá a la ‘Coreañera’ y María Karunna. Por el momento, los nominados son:



Manelyk González

Kenny

Carlos Trejo (Sin derecho a salvación)

Julio Camejo

Azalia (Sin derecho a salvación)

Bicolor (Sin derecho a salvación)

La lista puede cambiar en los próximos días tras la asamblea de la traición, donde uno de los granjeros bajará a uno de sus compañeros de la placa y subirá a alguien más. Debido a la agresión física entre Azalia y Bicolor, no tienen derecho a salvación antes del domingo, al igual que Carlos Trejo por decisión de Manelyk, ganadora del ‘huevo de oro’.

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