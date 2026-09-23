La granja VIP 2026: Pablo Montero niega a ‘la Bebeshita’ y asegura que nunca tuvo algo con ella: “No pasó nada”

Pablo Montero fue el granjero número 20 en entrar a ‘La granja VIP’ 2026 y desde sus primeros momentos en el reality, ya ha dado mucho de qué hablar.

Desde sobre con quién estará haciendo alianza, hasta supuestos romances que tuvo con algunas granjeras, una de ellas es ‘la Bebeshita', quien no dudó en hablar abiertamente de lo que habría pasado entre ella y el cantante.

Sin embargo, parece que Pablo tiene otra versión de los hechos, pues durante la transmisión del programa negó que todo eso hubiera pasado.

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Pablo Montero y ‘la Bebeshita’ habrían tenido un romance, asegura ella / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo ‘la Bebeshita’ sobre su supuesto romance con Pablo Montero?

Mientras la influencer platicaba con Kunno, reveló que hace unos ocho años tuvo un encuentro con Pablo Montero, luego de que una productora los presentara.

De acuerdo con su relato, Pablo estaba interesado en conocerla y la invitó a comer y a uno de sus conciertos. La influencer contó que durante aquel encuentro se besaron.

“Nos besamos, pero no pasó nada. No es mi tipo”, contó ‘la Bebeshita’.

La creadora de contenido también explicó que no recuerda por qué dejó de salir con él, pero habría perdido el interés porque, según su versión, Pablo mostró demasiado interés en ella.

“Salí con él una o dos veces hace años. Es bien fiestero. Me invitó a su concierto un día. Sí nos besamos, pero de (piquito) y ya. Salí dos veces (con él), equis. No me acuerdo por qué dejé de salir con él.” Daniela Alexis

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La bebeshita / Mezcalent

Pablo Montero niega haber tenido un romance con ‘la Bebeshita’

Durante la gala del 22 de septiembre, las granjeras participaron en una dinámica de preguntas, sin imaginar que los granjeros las estaban observando a través de las pantallas.

‘La Bebeshita’ respondió a la pregunta sobre quién era el granjero que mejor besaba y señaló directamente a Pablo Montero. Para respaldar su respuesta, la influencer aseguró que el cantante da besos “con mordida”.

“Yo recuerdo que da unos besitos así como con mordidita” Daniela Alexis

Del otro lado de la pantalla, Pablo Montero reaccionó sorprendido ante las declaraciones y de inmediato negó lo que dijo la influencer.

Pablo explicó que únicamente ella había ido a un concierto y la había visto fuera del camerino, y no recordaba si había pasado algo más.

“No pasó nada (...) No me acuerdo, güey.(haberse besado con ella) Fue a un concierto y la vi afuera del camerino. Pablo Montero

El cantante no se reencontró solo con ‘la Bebeshita’ como una conquista del pasado, pues también se sabe que salió con María Karunna, la segunda eliminada del reality.

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“Nel no pasó nada, no me acuerdo. Fue a un concierto mío y la vi afuera del camerino” 🗣🔥



Pablo Montero negando a Bebeshita en televisión internacional 🥶#LaGranjaVIPMx pic.twitter.com/tzVGjWMXYR — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) September 23, 2026

¿Pablo Montero y María Karunna estuvieron juntos?

Cuando Pablo ingresó al reality, resurgió el rumor que lo vinculó sentimentalmente con María Karunna hace unos 20 años. Sin embargo, tuvieron muy poco tiempo para coincidir, pues María Karunna fue la segunda eliminada de La granja VIP, el día que entro Pablo.

Dentro de la casa, los granjeros no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle a Pablo sobre su supuesto romance con María. Sin embargo, el cantante negó que hubieran sido novios y aseguró que entre ellos nunca ocurrió nada.

Pablo explicó que conoció a María Karunna hace 20 años, cuando coincidieron en una oficina. Según su versión, aquel encuentro fue muy breve y surgió a raíz de una revista que ella hizo.

El cantante reconoció que María le llamaba la atención y que era admirador de ella, pero insistió en que nunca tuvieron una relación sentimental.

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