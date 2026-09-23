Fernando Lozada le pone un alto a Natalia Alcocer en La granja VIP: “no me vuelvas a agarrar las pomp**”: VIDEO

Desde hace unos días, a Natalia Alcocer le está lloviendo sobre mojado, y es que además de los problemas legales que la persiguen aún encerrada en ‘La granja VIP’, ahora vivió una humillación a nivel nacional por andar agarrando lo que no es suyo, y sí, nos referimos específicamente a la retaguardia de Fernando Lozada.

¿Cómo fue el incómodo momento y qué dijeron los involucrados? Aquí te lo contamos.

Lee también: ‘La granja VIP 2026’: Fer Lozada e Ivonne Montero protagonizan fuerte pelea: “No me condiciones” VIDEO

Fernando Lozada / Instagram: @fernandolozu / X

Fernando Lozada vive tenso momento en ‘La granja VIP’ por culpa de Natalia Alcocer

Luego de que Kenny perdiera un duelo frente a Carlos Trejo, quedó nominada directamente, razón por la cual Fernando Lozada y Pascal Nadaud decidieron pedir el apoyo de la gente de una manera divertida vistiéndose provocativamente, dejando muy poco a la imaginación.

Natalia Alcocer, quien también apoya a Kenny, pensó que era buena idea escribir un mensaje de apoyo sobre el cuerpo del modelo, sin embargo, eligió la parte más incómoda: el trasero.

En un video que ya circula en redes sociales, se ve como Natalia le pide a Fernando que se detenga para marcarlo, agregando la frase “con todo respeto” mientras se agacha y empieza a escribir sobre su retaguardia.

Visiblemente sorprendido, Lozada le pregunta a Alcocer que qué está haciendo pues está tardando muchísimo tiempo. En cuanto ella termina él se va del lugar bastante incómodo.

Lee también: ¿Ivonne Montero y Natalia Alcocer se pelearán en ‘La granja VIP 2026’? Reviven su pleito en LCDLF 2022

Natalia Alcocer tocó de más a Fernando Lozada / Redes sociales

Fernando Lozada ‘para en seco’ a Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’ y ella pide disculpas

Ya con las ideas más frescas y luego de lo sucedido, Fernando se acercó a Natalia para pedirle que por favor jamás lo volviera a tocar de la manera en que lo hizo, pues él actualmente está en una relación:

“No me vuelvas a agarrar las pompis, por fis. Está bien pero es que mi novia es muy celosa. Siempre ‘compas’ nada más prefería decirlo para que no se repita” Fernando Lozada

Natalia Alcocer vs Bicolor / Redes Sociales

Mientras Lozada le explicaba las razones por las cuales no quería que lo tocara, Natalia Alcocer le ofrecía disculpas asegurando que lo había hecho con respeto.

Finalmente Natalia Alcocer le mandó un mensaje a la novia de Lozada, revelando que era algo que jamás se iba a repetir: “Itzia fue con todo respeto y no vuelve a pasar”

😳INCÓMODO MOMENTO:

Fernando Lozada le pide a Natalia que no le vuelva a tocar las pompas.#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/bfEcFOXtKw — André Magno (@AndreMagnoSoy) September 23, 2026

Lee también: Natalia Alcocer cuenta todo lo que vivió con su expareja: violencia, mentiras y hasta el psiquiátrico | VIDEO

¿Por qué están llamando hipócrita a Natalia Alcocer tras incidente con Fernando Lozada?

Hace algunos días Natalia Alcocer compartió públicamente la falta de respeto que Kevyn Contreras ‘Bicolor’, había cometido en su contra, luego de que el comediante la ayudara a ponerse una bandana en la cabeza y aprovechara para hacerle una señal vulgar.

Mientras encaraba a Bicolor, Natalia Alcocer le dijo que ella era una madre de familia que merecía respeto y que ese tipo de actitudes no iban con ella.

Los usuarios en redes sociales están recordando los dichos de la actriz en contra de Bicolor, y la están tildando de hipócrita, pues ella sí se atrevió a tocar un cuerpo ajeno en una parte privada, y eso no le generó ningún problema:



“Qué bueno que le dice, Natalia es bien incongruente, hizo un escándalo con bicolor y ella si tocó”

“JJAJAJAJJAJAJA ADONDE QUEDÓ EL CUENTO DE QUE SU ESPOSO Y SUS HIJAS LA ESTÁN VIENDO????? Jajajajajjaja”

“La neta Natalia se vio muy acosadora”

Luego de este incidente, Natalia Alcocer quedó mal parada frente al público de ‘La granja VIP’, aunque no tanto como Azalia Ojeda, quien hace unas horas cacheteó a Bicolor. Como siempre en este reality, ‘¡la polémica ya está servida!