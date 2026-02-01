Famosa influencer de Ruido social revela que estuvo al borde de la muerte tras abortar en clínica clandestina

Luego de darse a conocer hace una semana la muerte Jéssica Daugirdas, una influencer de 35 años, tras complicaciones durante hospitalización, ahora una influencer mexicana muy conocida en redes sociales dejó a sus seguidores en shock tras compartir uno de los episodios más traumáticos de su adolescencia: un embarazo no planeado, presión de pareja, un aborto en condiciones clandestinas y complicaciones médicas que casi le cuestan la vida. Su relato, lejos del morbo, tiene un objetivo claro: advertir a otras jóvenes sobre los riesgos del aborto inseguro, la manipulación en relaciones desiguales y el miedo que muchas viven cuando no tienen información ni apoyo.

¿Qué influencer de Ruido Social casi muere tras una intervención clandestina?

Eva María Beristain es una youtuber, standupera e influencer mexicana nacida el 15 de junio de 1987, conocida por su proyecto Miss Tercer Mundo, donde mezcla denuncia social, entrevistas callejeras y humor para visibilizar realidades que casi no aparecen en los medios tradicionales. Antes de ser creadora digital, estudió actuación en la Casa Azul de Artes Escénicas Argos, participó en producciones de TV Azteca como Lo que callamos las mujeres y trabajó en series de Telemundo como La Patrona e Historias de la Virgen Morena. Su carrera dio un giro tras la muerte de su padre, lo que la llevó a abandonar la actuación, incursionar en la comedia y, finalmente, abrir su canal de YouTube en 2015, que hoy suma más de 1.3 millones seguidores y millones de reproducciones en reportajes que retratan adicciones, desigualdad, violencia urbana y otros temas sociales en México.

Además de su presencia en YouTube, Eva María Beristain también destaca en TikTok, donde acumula más de 1.2 millones de seguidores, y en Instagram, donde supera los 878 mil followers, compartiendo clips de comedia, reportajes y entrevistas espontáneas en la calle que se han vuelto virales por su autenticidad y su sensibilidad para conectar con la gente. Su estilo directo y humano la ha posicionado como una voz relevante en el “ruido social”, dándole visibilidad a historias de vulnerabilidad, injusticia o adicciones.

¿Por qué Eva María Beristain, influencer de “ruido social”, casi pierde la vida tras un aborto clandestino?

La conversación ocurrió en el pódcast Ni nos caemos bien, conducido por Mónica Escobedo, Isabel Fernández, Esmeralda Soto, Pau Amezcua, Ana Luisa y la propia Eva María. Durante una charla sobre maternidad, Eva reveló que estuvo embarazada, pero no por decisión propia, dando pie al relato más fuerte de su vida.

La influencer relató que su entonces novio le aseguró que había usado condón durante la relación sexual, pero después descubrió que no fue así. También contó que cuando expresó su intención de tomar la pastilla de emergencia, él la convenció de no hacerlo.

“Yo justo acababa de cumplir 17 años y tenía como que mi primer noviecito… Él era más grande, ¿no? Como por cuatro años”, explicó. Sobre ese momento clave dijo: “En esa ocasión, él me dijo que había usado condón… Lo que hizo fue que se lo quitó”.

Semanas después comenzaron los síntomas: cansancio extremo, retraso menstrual, náuseas y sensibilidad a los olores. La prueba confirmó el embarazo y ella lo describió como “un terror horrible”. Aunque al inicio él le dijo que la apoyaría, todo cambió cuando ella expresó que no quería continuar con el embarazo. “Me dijo: ‘Me vale, lo vas a tener. Te voy a acusar con tus papás’”, recordó, señalando un cambio hacia actitudes intimidantes.

¿Por qué Eva María Beristain, influencer de Ruido Social, acudió a una clínica clandestina para una interrupción del embarazo?

Eva María Beristain explicó que en ese momento interrumpir un embarazo no era para ella una opción legal, sencilla ni segura. El miedo a sus padres, el estigma y su edad influyeron. Finalmente, su pareja le dijo que ya había conseguido un “doctor”.

“Era una clínica clandestina, entramos por unos departamentos. El ‘doctor’ se veía rarísimo, sudando, alterado”, relató. Ahí le dijeron que tenía alrededor de mes y medio de gestación y que el costo sería de 9 mil pesos. Le dieron pastillas sin supervisión hospitalaria ni estudios previos.

Una de las frases que más la marcó fue: “‘Si no se te sale todo, que no creo que se te salga todo, ya vienes conmigo’”. En ese momento no dimensionó el riesgo real de que el procedimiento quedara incompleto.

¿Qué complicaciones médicas sufrió Eva María Beristain tras el procedimiento clandestino?

Horas después de que Eva María Beristain tomará el medicamento, comenzó una hemorragia intensa. “Me empecé a desangrar… sangré muchísimo”, contó. Aun así, por miedo, intentó seguir con su vida normal. Incluso fue a la escuela al día siguiente.

“Traía una hemorragia que tú dices: ‘No, te juro que yo pensé que me iba a morir’”, relató. Usaba toallas nocturnas que se llenaban en poco tiempo. Con los días aparecieron dolores fuertes en la espalda baja y un olor inusual al ir al baño, señales de infección que ella no quiso comunicar de inmediato para no preocupar a su papá.

Cuando ya no pudo caminar bien, pidió ir al hospital. Su padre explicó la situación al personal médico. El diagnóstico fue claro: el aborto no había sido completo y había tejido retenido que provocó una infección grave dentro del útero.

¿Cómo sobrevivió Eva María Beristain a una infección tras la intervención clandestina y cuál es su mensaje hoy?

En el hospital actuaron de emergencia. “Te tenemos que operar ya”, le dijeron. Eva María Beristain recuerda entrar a quirófano aterrada. “Lo último que escuché fue: ‘Creo que va a perder la matriz… esta no sobrevive’”, reveló.

Según explicó, “no había salido todo” y eso generó una infección severa. La cirugía fue inmediata. Sobrevivió, pero el impacto físico y emocional fue profundo. La experiencia cambió por completo su forma de vivir su sexualidad y sus relaciones.

“Desde entonces siempre he sido muy cuidadosa con mis parejas, de yo decidir cuándo… Es un tema muy fuerte para mí”, expresó. Hoy comparte su historia para visibilizar los riesgos del aborto clandestino, la violencia emocional en relaciones desiguales y la importancia de que las jóvenes tengan información, autonomía y acceso a atención médica segura.

Eva María es profundamente querida en redes por su transparencia y su enorme empatía, cualidades que la han hecho conectar con miles de personas. Por eso, su testimonio no solo generó impacto, sino también una ola de apoyo, cariño y reconocimiento. La audiencia resaltó su valentía al hablar de un tema tan doloroso y aplaudió la honestidad con la que decidió compartirlo.

“Un aplauso hasta el cielo para el papá de Eva por haber sido el más comprensivo, incluso si eso significó enfrentarse a su esposa para darle a su hija la decisión sobre su propia vida. Estaba muy adelantado a su época.”

“Eva, qué fuerte tu historia. Gracias por vulnerarte con nosotras y compartirla para generar más conciencia y acompañar, aunque sea un poquito, a quienes también abortaron y viven con esa culpa. No estás sola.”

“Eva, te abrazo, hermana. La maternidad será deseada o no será.”

“Qué fuerte, Eva. Jamás te sientas culpable, y no debería existir gente que juzgue esa decisión. Eres muy fuerte.”

“Eva, lo que te ocurrió fue un delito. Gracias por compartirlo y abrir así tu corazón.”

“Qué chingona, Eva, por contar algo tan personal de manera tan franca, tan real, sin poses ni actitudes pendejas.”

