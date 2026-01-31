Exparticipante de Enamorándonos confirma que embarazó a una compañera ¡lo que no se vio en el reality!

Una revelación relacionada con Enamorándonos volvió a colocar al reality show de TV Azteca en la polémica, luego de que se dio a conocer que un exparticipante embarazó a una de sus compañeras durante su paso por el programa, ¿de quién se trata y qué pasó? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Cyntia Cofano, exintegrante de Survivor México, revela la razón de su ruptura con Agustín Fernández

El romance en Enamorándonos que terminó en embarazo. / Foto: Redes sociales

¿De qué se trataba Enamorándonos?

Enamorándonos fue un programa de concursos de citas producido por TV Azteca, en el que hombres y mujeres participaron con el objetivo de encontrar una pareja. El formato se desarrollaba en transmisiones en vivo y era conducido por Carmen Muñoz y Adrián Cué. Dentro del espacio, los participantes esperaban llamadas telefónicas, encuentros inesperados o la llegada al estudio de la persona con la que buscaban iniciar una relación, todo bajo la dinámica del programa.

El reality reunió a personas con distintas experiencias en el amor, desde quienes habían vivido desilusiones hasta quienes mantenían la expectativa de encontrar a su pareja ideal. Enamorándonos se mantuvo al aire hasta 2020, cuando dejó de transmitirse tras el inicio de la pandemia por coronavirus, marcando el final de una etapa para el programa y sus participantes.

No te pierdas: Luis Fer asegura que se planeaban las peleas con Juan Carlos Acosta en Enamorándonos

El Shulo Calderón ha hablado públicamente sobre la paternidad surgida en el contexto del programa. / Foto: Redes sociales

¿Qué exparticipante de Enamorándonos embarazó a una de sus compañeras?

El Shulo Calderón, exparticipante del reality Enamorándonos, embarazó a una de las participantes del programa durante el tiempo en que ambos formaban parte del elenco. La información ha generado atención debido a que los hechos ocurrieron mientras el proyecto se encontraba al aire en TV Azteca.

De acuerdo con lo que se ha señalado, la relación entre El Shulo Calderón y su compañera se dio en el contexto del reality, donde los participantes convivían de manera constante. El embarazo habría sido consecuencia de ese vínculo, lo que posteriormente trascendió fuera del programa.

No te pierdas: Damaris Rojas feliz en la soltería, pero lista para un amor bonito: “Dejé de ser intensa y tóxica”

¿Qué dijo el Shulo Calderón sobre el embarazo en el programa?

Paulina Toledo y El Shulo Calderón se convirtieron en papás de una niña que actualmente tiene casi ocho años, cuyo nacimiento ocurrió mientras ambos formaban parte del reality show Enamorándonos. La historia se dio a conocer a partir de declaraciones recientes, donde se explicó que la relación entre ambos se desarrolló dentro del contexto del programa transmitido por TV Azteca.

La historia de Paulina Toledo y el Shulo Calderón trascendió del reality show. / Foto: Redes sociales

Fue El Shulo Calderón quien habló del tema durante su participación en el pódcast Coytorrea, donde señaló que su hija es la única niña que nació como resultado directo de una relación surgida en Enamorándonos. En sus palabras, aclaró que, a diferencia de otros casos que se mencionaron públicamente en su momento, su hija sí nació de una relación entre participantes del reality.

“Hoy por hoy, mi hija fue la única niña que realmente nació de una relación de Enamorándonos, que eso nadie lo sabe, pero mi hija sí nació de una participante de Enamorándonos”, dijo el creador de contenido.

El exparticipante también compartió cómo vivió ese proceso sin tener experiencia previa en televisión ni en formatos de telerrealidad, lo que le generó incertidumbre durante las grabaciones. De acuerdo con lo que relató, la situación personal se desarrolló de manera paralela a su permanencia en el programa, sin saber con claridad cómo se manejaría dentro de la producción.

“Imaginate qué tan real era que al final de cuentas yo no dormía, yo sentía que al otro día me sacaba de Enamorándonos porque no sabía lo que era un reality, no tenía la experiencia de lo que era la televisión y producir”, destacó el Shulo Calderón. Actualmente Paulina Toledo y el creador de contenido ya no están juntos.

No te pierdas: Poncho de Nigris aclara si Serrath le causó problemas con Marcela y afirma que le es fiel a su esposa