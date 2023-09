Poncho de Nigris aclara si Serrath le causó problemas con Marcela y afirma que le es fiel a su esposa

La polémica entre Poncho de Nigris y Serrath sigue dando de qué hablar. Hace unos días la influencer y exparticipante de Enamorándonos compartió un video en el que demuestra que ambos se conocían, pues grabaron contenido juntos para TikTok, esto luego de que el regiomontano aseguró no conocerla.

Cabe recordar que la polémica surgió cuando Poncho de Nigris hizo un comentario sobre la apariencia física de Serrath en La casa de los famosos México. Además dejó ver que olvidó su nombre y aseguró no conocerla.

Esto molestó a la influencer, quien aseguró, en sus redes sociales, que por respeto a Marcela no mostraría los presuntos audios que él le habría enviado alguna vez.

La exparticipante de Enamorándonos expuso una fotografía que sería prueba de la infidelidad de Poncho. / Instagram: @musamistral / @serrathoficial

Sin embargo, Poncho de Nigris insiste en que no la conoce, coincidió con ella en un evento, pero asegura que no la recordaba. El tercer finalista de La casa de los famosos México tuvo una charla en vivo con Sergio Mayer y se sinceró sobre este tema.

‘El tata’ le preguntó a Poncho si los comentarios de Serrath han afectado su matrimonio y él afirmó que Marcela por supuesto le preguntó, pero no han tenido problemas, porque lo han platicado abiertamente.

“No nada, obviamente me preguntó '¿es verdad esto?’, '¿hay algo?’, le dije nombre no hay nada, déjala a ver qué chingados saca. No va sacar nada porque no hay nada y ni sacó nada, pero ya se anduvo haciendo publicidad en todos los programas y se siente bien cule..”, comentó.

Marcela Mistral ha demosatrado su contundente apoyo hacia su esposo, Poncho de Nigris. / Instagram: @musamistral

Agregó: “A ver si me ayudas a meterle una demandita por difamación porque la neta no hay nada cómo le podríamos hacer ahí porque sí es una mama...”.

Sergio Mayer lo interrumpió y le dijo que ese tema se tendría que manejar en privado y no en TikTok, debido a que podrían ser denunciados por promover discursos de odio en la plataforma, a lo que Poncho aseguró que el hate venía de ella.

Poncho aclaró que coincidió con ella en un evento de Tiktokers e hicieron el challenge para una canción. “Yo ni me acordaba. No la conozco, la vi ahí, pero no me acoraba quién era”.

Finalmente, Poncho reiteró que no tuvo problemas con Marcela y aseguró “yo soy fiel a mi mujer”. Sergio Mayer apoyó a Denigris y aseguró que le consta lo mucho que él ama a su esposa.

“Eso sí me consta. Sé cómo amas a Marcela, cómo amas a tu familia. Que mala onda que ahora que estás en los cuernos de la luna, haya personas con mensajes negativos queriendo dividirnos causando problemas entre tu familia”, afirmó Mayer.