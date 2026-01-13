¡Como Dorismar! Exconductor de ‘Enamorándonos’ reaparece con el rostro “destrozado” tras cirugía: VIDEO

Muchas celebridades han recurrido a las cirugías estéticas para lucir mejor. Aunque la mayoría de los casos han salido bien, existen casos en los que los procesos han dejado secuelas muy graves. Tal fue el caso de Dorismar, quien se sometió a una cirugía de nariz que salió mal. Afortunadamente, pudo recuperarse y actualmente luce mucho mejor.

Otro caso que resonó en su momento fue el de Adrián Cué, quien es mayormente conocido por conducir el programa ‘Enamorándonos’. En entrevista, se sinceró sobre la intervención que salió mal y cómo se ha sentido desde entonces.

Adrián Cue / Redes sociales

Te recomendamos: Adrián Cue está en el hospital tras anunciar su salida de ‘Enamorándonos’

¿Qué le pasó a Adrián Cué, exconductor de ‘Enamorándonos’, en el rostro?

Adrián Cué, exconductor de ‘Enamorándonos’, se sometió a una cirugía de nariz hace algunos años. Salió mal y volvió a operarse para solucionar el problema. Sin embargo, el asunto habría empeorado.

“Me operan de lo debido y ‘me arreglan la nariz’ y me destrozan la cara. Cuando te digo que me destrozan la cara… decían que yo era el hijo de Alfredo Palacios.” Adrián Cué

Relató que esto no solo le mermó la autoestima, sino que también lo afectó en lo laboral, pues, tras el incidente, lo despidieron de la telenovela que estaba haciendo y le ha sido difícil conseguir empleo.

“Estaba haciendo una novela que se llamaba ‘Machos’. Me sacan de la novela, matan a mi personaje, porque, literalmente, me veía un poco desfigurado”, expresó.

Pese a todo, Adrián Cué se ha mantenido muy positivo y, tanto en la entrevista como en redes sociales, expresó estar muy feliz con su rostro actual, pese a que difiere un poco al que tenía en el pasado.

Su actual rostro creó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos creen que, a pesar de todo, se sigue viendo “muy bien”, otros consideran que se ve “pésimo” y hasta lo han comparado con “Calamardo guapo”.

¿Quién es Adrián Cué, exconductor de ‘Enamorándonos’?

Adrián Cué es un conductor y actor de televisión de origen mexicano. Actualmente tiene 44 años y en su momento fue considerado como uno de los presentadores más guapos de la pantalla chica.

Su debut en televisión fue en 2002, cuando participó de manera recurrente en la serie ‘Súbete a mi moto’. No obstante, la popularidad llegó cuando estuvo como conductor en el programa ‘Enamorándonos’, junto a Carmen Muñoz.

El famoso abandonó el proyecto en 2020, justamente por los problemas que le causó una mala cirugía estética. Actualmente, se enfoca de lleno en sus proyectos musicales.

Adrián Cue / Redes sociales

Lee: Así quedó la nariz de Dorismar tras reconstrucción con nueva cirugía estética; cirujano muestra FOTOS

¿Qué le pasó a Dorismar en el rostro?

Al igual que Adrián Cue, Dorismar fue víctima de una mala cirugía estética. Una fuente cercana a ella contó para TVNotas que la celebridad se sometió a un procedimiento en la nariz, a manos del médico José Achar en 2023.

“Todo salió mal. No la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”, explicó.

La actriz volvió a confiar en el médico. No obstante, las cosas no salieron como se esperaba, pues el médico le habría “limado el tabique”, dejando la nariz más pequeña y curva. En 2024, tuvo otra intervención en búsqueda de una solución definitiva, pero el resultado fue peor y la cara lució “desfigurada”.

En 2025, Dorismar dijo que se había ido a Colombia con otro médico que sí le ayudó y actualmente está en recuperación. En tanto que ya se inició un proceso legal contra Achar.

Mira: Abogado de Dorismar dice que se valora, tras denuncia a doctor, demandarlo por daño moral: “Fue víctima de una mutilación”