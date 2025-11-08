¡De ‘Enamorándonos’ a ser víctima de un ataque armado! Esto sucedió con ‘el Abogado del pueblo’

Sin duda alguna, uno de los personajes más recordados de la primera etapa de ‘Enamorándonor’ fue el llamado ‘Abogado del pueblo’. Christian Raúl Sánchez López, nombre real del licenciado, se ganó el corazón de la audiencia con su simpatía y personalidad.

Desafortunadamente, todo acabaría en 2020, tras ser víctima de un ataque armado. Te contamos quién era este personaje y lo que se sabe de su caso.

El abogado del diablo / Redes sociales

¿Quién era ‘el Abogado del pueblo’ en ‘Enamorándonos’?

Christian Raúl Sánchez López fue un abogado que se hizo famoso por haber entrado a ‘Enamorándonos’ en 2017. No se sabe exactamente cuántos años tenía al momento de su fallecimiento, pero algunos medios han reportado que tenía cerca de 40 años.

Estudió derecho en una escuela prestigiosa de la Ciudad de México. Tras graduarse, comenzó a dar asesorías jurídicas a personas de escasos recursos a bajo o nulo costo. Por ello, lo apodaron el ‘Abogado del pueblo’.

Durante su participación en el programa, protagonizó muchos momentos divertidos. Uno de los más recordados fue cuando se enojó con una flechada que lo criticó por su forma de vestir. En aquel entonces, dijo que no permitiría ofensas y se fue indignado.

En otra ocasión, le reclamó a uno de los conductores por permitir los “insultos” en su contra, logrando que su notoriedad en el programa aumentara. Dejó el show en 2018.

Pese a su comportamiento divertido, también aprovechaba sus apariciones en televisión para promocionar sus servicios legales. Se desconoce si tenía hijos o estuvo en una relación.

¿De qué murió el ‘Abogado del pueblo’ de ‘Enamorándonos’?

El 26 de abril de 2020, fue víctima de un ataque armado en Azcapotzalco. En aquel entonces se reportó que tres sujetos encapuchados le dispararon. El ‘Abogado del pueblo’ resultó con heridas graves en abdomen, pierna y tórax.

Fue trasladado al hospital. Durante su estancia en la clínica, su papá mencionó que estaban buscando otra clínica, pues estaban vulnerando los derechos de su hijo. También se pidieron donaciones de sangre y económicas.

“Agradezco a todos los que han preguntado por la salud de mi hijo, estamos en busca de un hospital ya que no lo quieren recibir en ninguno, asimismo, aún no está en capacidad de hablar o moverse”, señaló. Poco después, el licenciado haría una transmisión en vivo diciendo que ya se estaba recuperando.

Desafortunadamente, el 9 de mayo de ese año se informó que había fallecido por la gravedad de sus heridas. La familia dio el anuncio en redes sociales.

“El hombre polémico, tal vez toda su vida la vivió actuando pero al mismo tiempo siempre fue libre, vivió como quiso y vivió siempre al máximo. Hay gente que nunca vive lo que él vivió ni en dos vidas”, se lee en el comunicado.

El abogado del diablo / Redes sociales

¿Qué ha pasado con el caso del ‘Abogado del pueblo’ de Enamorándonos?

Poco después del fallecimiento de Christian Sánchez, se comenzaron las investigaciones para capturar a los responsables. A 5 años de su muerte, se desconocen detalles públicos del avance del caso.

En tanto que los familiares no solo borraron sus redes sociales, sino que también ya no han dado más declaraciones sobre el asunto.

Pese a los años que han pasado, mucha gente sigue recordando al ‘Abogado del pueblo’ y espera que pronto se haga justicia por su caso.

