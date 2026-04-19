Niurka y su novio Bruno quieren abandonar ‘La mansión VIP’; ¡amenazan a producción para que los saquen!

Una nueva polémica nace en ‘La mansión VIP’. Tras la acalorada discusión que ‘HotSpanish’ y Niurka Marcos tuvieron durante la gala del pasado 18 de marzo, esta última y su novio, Bruno Espino, dejan claro su deseo de abandonar el reality y hasta amenazan a la producción para que los saquen, ¿qué está pasando? Te contamos los detalles.

Niurka y Bruno en La mansión VIP / Redes sociales

Te podría interesar: ‘La mansión VIP’: Este es el primer eliminado del reality de ‘HotSpanish’ HOY domingo 19 de abril.

¿Por qué Niurka discutió con ‘HotSpanish’ en ‘La mansión VIP’?

Todo comenzó cuando ‘HotSpanish’ les mostró a los habitantes un video en el que Niurka Marcos deja ver las dudas que tiene sobre la autenticidad de ‘La mansión VIP’. Le expresa a Bruno que se le hace “sospechoso” que hubieran “ocultado” la tabla de posiciones en los últimos días.

Ante esto, la vedette se defendió y dijo que solo estaba manifestando el sentir de varios compañeros. También dijo considerar que hay una cierta “preferencia” hacia Sol León y Eli Esparza, quienes están en los primeros lugares del listado.

Esto provocó que otros concursantes también dijeran que, a su perspectiva, se les estaba dando mucho foco a ellas, algo que podría influenciar para que el público las apoye más.

En respuesta, el creador del reality aseguró no tener problemas en mostrarles cómo van las votaciones. Sostuvo que todo se estaba haciendo de forma honesta y explicó que había ocultado la tabla para que aquellos que estuvieran en último lugar no perdieran “el ánimo”. También aclaró que no hay preferencias.

De igual forma anunció que, a partir de ese momento, solo el público podrá ver la lista, pues no quiere que haya malentendidos o que alguno se sienta triste por no estar en el lugar que desea.

Niurka y Bruno en La mansión VIP / Redes sociales

No te pierdas: ¿Niurka distanciada de su hija? Romina Marcos llora al hablar de la relación con su mamá: “Nos hemos herido”

Así fue como Niurka y Bruno exigieron su salida de ‘La mansión VIP’

Poco antes de que acabara la gala del sábado, Niurka explotó y sostuvo que tanto ella como su novio Bruno querían salir del reality. Afirmó que no le interesaba si subía o no en la tabla, pero que su deseo era salir este domingo.

“De todas formas nos vamos a ir. Así que, aunque estemos a full, nos iremos”. Niurka

Al escuchar esto, ‘HotSpanish’ simplemente expresó no tener problema en sacar a tres personas, es decir, al eliminado seleccionado por el público y a ellos, resaltando que “a nadie se le tiene en contra de su voluntad”.

“A final de cuentas el público va a decidir. Vamos a ver mañana si esa es la decisión de eso. Si tenemos que eliminar a tres personas porque ella no quiere estar y el público quiere sacar a otra persona, se irían tres. Al final, a nadie tenemos en contra de su voluntad”, indicó.

Durante la mañana de este domingo 19 de abril, Niurka advirtió que, si no la sacaban del show junto a Bruno, apagaría su micrófono y el de él para que nadie pudiera escucharlos. Todo parece indicar que ellos abandonarán el reality. No obstante, no hay nada confirmado hasta la gala de esta noche.

¿Quiénes están nominados en ‘La mansión VIP’?

Los que están en la “Zona de riesgo” en ‘La mansión VIP’ son:

Jessica Sodi

Sol León

Niurka Marcos

Bruno Espino

Estos son los habitantes dentro del reality:

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

Mira: ‘La mansión VIP’: Sol León y Niurka protagonizan intensa discusión, ¿rivalidad a la vista?: “Yo soy navajita”