‘La granja VIP’ 2026: Sancionan a Kevyn ‘Bicolor’ y Azalia tras cachetada, ¿expulsados?

Azalia Ojeda y Kevyn ‘el Bicolor’ protagonizaron uno de los momentos más polémicos de ‘La granja VIP’ 2026, luego de que ella le diera una cachetada al comediante mientras ambos mantenían una conversación.

El momento quedó grabado por las cámaras del seguimiento 24/7 del reality y de inmediato, el público comenzó a pedir la expulsión de Azalia, debido a que las agresiones físicas están prohibidas.

Durante la gala del miércoles 23 de septiembre, se dio a conocer cuál sería la sanción para ambos participantes después del polémico momento que protagonizaron.

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Azalia Ojeda cacheteó a Bicolor en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

¿Qué pasó entre Azalia y Kevyn ‘Bicolor’ en ‘La granja VIP’?

En las imágenes que circularon del 24/7 se observa que ambos estaban en una conversación relacionada con ropa y objetos personales.

En medio de la plática, Azalia le señaló a Kevyn un objeto que era de ella. Instantes después, el comediante realizó un gesto que algunos espectadores interpretaron como una insinuación o falta de seriedad, tras lo cual Azalia reaccionó y le dio la cachetada y dijo “no estoy jugando”.

En el momento pareció que la cachetada fue fuerte, pues la cabeza de Kevyn se sacudió por el golpe y los micrófonos captaron el sonido del impacto.

El momento generó una fuerte reacción en redes sociales y algunos espectadores comenzaron a pedir la expulsión de Azalia, al decir que había recurrido a una agresión física, prohibida en el reality.

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#VIRAL En La Granja VIP, Azalia “La Negra” cachetea a Kevyn “Bicolor".



Unos piden “¡fuera Azalia!”; otros dicen que él hizo un gesto de doble sentido.



El reality show, en el centro de la conversación. ¿Sanción esta noche o se queda?

pic.twitter.com/OngJisgivb — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 24, 2026

¿Azalia y Kevyn ‘Bicolor’ serán expulsados de ‘La granja VIP’?

Durante la asamblea de nominación, el conductor del programa recordó que las agresiones físicas dentro de ‘La granja VIP’ pueden ser motivo de expulsión. Sin embargo, antes de tomar una decisión, se les dio la oportunidad a Azalia y Kevyn de explicar qué había ocurrido realmente.

Ambos coincidieron en que el momento formó parte de un juego y aseguraron que así es como ellos se llevan, con bromas pesadas entre ellos. Con esa explicación, la producción determinó que no serían expulsados de la competencia, aunque sí habría consecuencias por el contacto físico.

Hacia el final de la asamblea se reveló cuál sería la sanción: Azalia y Kevyn fueron enviados directamente a la placa de nominación. Además, en caso de que el beneficio del ‘huevo dorado’ los involucrara, ninguno de los dos tendría derecho a aprovecharlo.

“Esta vez no castigamos este contacto físico con expulsión, porque fue un juego y acuerdo entre ambos (...) Azalia y Kevyn, a partir de este momento ustedes dos automáticamente quedan nominados en la tabla sin posibilidad de aprovechar el huevo dorado” Conductor de La granja VIP

De esta manera, ambos participantes se sumaron a la lista de nominados de la semana.

Leer: La granja VIP 2026: ¿Quiénes quedaron nominados HOY, 23 de septiembre? ¿Despiden a granjera por agresión física?

Azalia y Kevyn nominados por indisciplina #LaGranjaVIPMx pic.twitter.com/mYFlDWfv2T — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 24, 2026

Azalia y Kevyn quedaron nominados / Redes sociales

¿Por qué los granjeros critican a Kevyn ‘Bicolor’?

Kevyn ‘Bicolor’ también ha generado críticas entre varios de sus compañeros, principalmente por la manera en la que se ha desempeñado en las tareas tareas dentro del la granja y con los animales.

Granjeros como Pascal, ‘Mono’ Osuna y Fernando Lozada han criticado su desempeño y han señalado que, Kevyn no se toma con suficiente seriedad las labores de la granja y no participa igual que otros integrantes.

Además, sus compañeros han llegado a considerar que está más enfocado en mantener un personaje y buscar situaciones que puedan generar contenido, en lugar de concentrarse en las responsabilidades.

Ante eso, Kevyn aseguró que se cansó de ser señalado por sus compañeros y tomó una actitud retadora. Como parte de eso, tomó alimentos que, al ser peón, no debía consumir, una acción que terminó provocando un descuento en el presupuesto de la granja y afectó a todos los participantes.

El ambiente dentro de la granja es tenso, pues también hay un fuerte conflicto entre Rafa Mercadante y Julio Camejo.

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