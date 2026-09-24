¿Pablo Montero e Ivonne Montero son familia? La verdad detrás del apellido que confundió en La granja VIP

La convivencia de Pablo Montero e Ivonne Montero en La granja VIP desató una pregunta que desde hace años ronda entre el público. Ambos comparten apellido, son figuras reconocidas de la televisión y la música mexicana, y ahora participan en el mismo reality. Sin embargo, detrás de esta coincidencia existe una historia poco conocida que aclara por completo la confusión.

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Pablo Montero e Ivonne Montero

¿Pablo Montero e Ivonne Montero son familia? Esto se sabe sobre su supuesto parentesco

La incorporación de Pablo Montero a La granja VIP despertó la curiosidad de miles de televidentes que comenzaron a preguntarse si el cantante tiene algún vínculo familiar con la actriz Ivonne Montero.

La duda no es extraña. Ambos comparten el apellido “Montero”, han construido exitosas carreras dentro del espectáculo mexicano y actualmente forman parte del mismo programa de televisión.

Sin embargo, la realidad es que Pablo Montero e Ivonne Montero no son familia. No existe ningún parentesco conocido entre ellos y la coincidencia se debe únicamente a los nombres artísticos que eligieron para desarrollar sus respectivas trayectorias.

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¿Cuál es el verdadero nombre de Pablo Monter y cómo inició su carrera?

Uno de los datos que más ha llamado la atención es que “Montero” no es el apellido real de ninguno de los dos famosos. En realidad, Pablo Montero nació como Óscar Daniel Hernández Rodríguez, originario de Torreón, Coahuila. Cuando comenzó su carrera artística en la década de los 90 decidió adoptar el nombre que lo acompañaría hasta convertirse en una figura de la música regional mexicana.

Con éxitos como “Hay otra en tu lugar”, “Que me digan viejo” y “Cielito lindo”, además de una carrera paralela como actor, el cantante consolidó una identidad artística que terminó siendo más conocida que su nombre de nacimiento.

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Pablo Montero / Redes sociales

¿Cuál es el verdadero nombre de Ivonne Montero y cómo inició su carrera?

Por su parte, el nombre real de Ivonne Montero es Ivonne García Macedo, nacida en la Ciudad de México. La actriz comenzó a ganar reconocimiento en televisión durante los años 90 y posteriormente se convirtió en uno de los rostros más populares de TV Azteca gracias a producciones como:



“Secretos del alma”

“La loba”

“Las malcriadas”.

Además de las telenovelas, también ha desarrollado una carrera en cine, teatro y realities, destacando su participación en MasterChef Celebrity México, proyecto que fortaleció aún más su popularidad entre el público.

Ivonne Montero es la segunda confirmada para ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó entre Pablo Montero e Ivonne Montero? Las confesiones que desataron rumores en La granja VIP

Aunque Pablo Montero e Ivonne Montero nunca habían coincidido de forma tan cercana en un reality como La granja VIP, su convivencia ya comenzó a dar de qué hablar entre los participantes y los seguidores del programa.

Y es que la conversación dejó de girar únicamente en torno al apellido que comparten. Algunos granjeros incluso llegaron a especular sobre si entre ellos pudo existir algún romance. En una charla que circula en redes, Ivonne reconoció que el cantante le parecía atractivo, aunque aclaró que entre ambos nunca ocurrió nada. Incluso, en la descripción del video se lee: “Pues que Ivonne Montero sí quiso con Pablo Montero y hubieran tenido bebés Montero Montero, pero no se dio”.

Los comentarios no terminaron ahí. Durante una conversación con Kunno y Mónica Escobedo, los participantes bromearon sobre la facilidad con la que Pablo Montero podría encontrar pareja dentro de la competencia. Ivonne aseguró que la Bebeshita ya quedaba descartada porque ella misma había contado anteriormente que ya se había besado al cantante. Además, la actriz comentó entre risas que sentía que Pablo también podría haber tenido algún acercamiento con Natalia, aunque sin confirmarlo. Las especulaciones no tardaron en crecer entre los seguidores del reality, quienes ya se preguntan si el intérprete sumará una nueva historia romántica durante su estancia en La granja VIP.

Así fue el momento: