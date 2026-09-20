¿Humberto Zurita casi golpea a Ivonne Montero? ¡Ella cuenta toda su verdad!

Ivonne Montero es una de las participantes de ‘La granja VIP’ 2026 y una de las actrices más populares de la televisión mexicana, con una amplia trayectoria en telenovelas y realities.

A lo largo de su carrera, Ivonne se ha enfrentado a diferentes capítulos difíciles, entre ellos el conflicto que, según contó, tuvo con Humberto Zurita durante la grabación de la televonela ‘Secretos del alma’, cuando asegura que el actor la trató mal y estuvo a punto de golpearla.

¿Qué pasó entre ellos? Te contamos.

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Humerto Zurita e Ivonne Montero

¿Qué pasó entre Humberto Zurita e Ivonne Montero durante las grabaciones de ‘Secretos del alma’?

Ivonne Montero contó en ‘El minuto que cambió mi destino’ que Zurita comenzó a comportarse de manera extraña con ella, pues se volvió grosero y despectivo. En las escenas de beso de sus personajes, la empujaba para separarse. La actriz aseguró que nunca entendió por qué comenzó a tratarla así.

“Comenzó a comportarse muy extraño conmigo, muy grosero, despectivo, me dejó de hablar. Teníamos escenas de beso y para separarnos me aventaba...” Ivonne Montero

El conflicto llegó a su punto más tenso durante una escena en la que ambos debían tener una fuerte discusión. Ivonne explicó que su personaje debía llevar la escena y reclamarle a Zurita, y luego salir airosa de la confrontación, pero aseguró que el actor elevó el tono de la escena y le aventó un libro que pasó rozándola, lo cual no estaba contemplada en el guion.

Ivonne aseguró que en ese momento sintió que Humberto “se transformó” y que incluso estuvo a punto de golpearla. Ante esto, la actriz decidió enfrentarlo y le advirtió que no permitiría que la tocara.

“Agarró un libro y me lo aventó, me pasó rozando, no estaba marcado en la escena, no estaba marcado ese nivel de él, el mío sí, porque era la que venía a reclamarle. Se transformó y casi me golpea. Me paré y le di dos, tres gritos y le dije: ‘A mí si me tocas, Humberto, y no te la acabas’. Con groserías y todo le tuve que gritar, nunca se lo espero.” Ivonne Montero

El altercado provocó que las grabaciones fueran detenidas temporalmente. Ivonne contó que terminó atravesando un episodio de ansiedad y tuvo que tomarse algunos días para recuperarse.

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¿Qué respondió Humberto Zurita a las declaraciones de Ivonne Montero?

Ante las declaraciones de la actriz, Humberto Zurita se pronunció y negó tener problemas con ella y haber tomado esas actitudes con ella.

Contó que fue solo en una ocasión que le mencionó que tardaba mucho en maquillarse, pero quedó solo en un comentario.

“Yo no tengo ningún problema con Ivonne ni con nadie (...) alguna vez le reclamé que se tardaba mucho en maquillarse, pero fue ese momento y ya.” Humberto Zurita

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Humberto Zurita / Luis Pérez y Archivo TVNotas

¿Ivonne Montero volvería a trabajar con Humberto Zurita?

Tiempo después de haber revelado el desafortunado episodio con Humberto Zurita, Ivonne Montero declaró que todo eso quedó atrás y que aunque en su momento sí le afectó a su tranquilidad, estaría dispuesta a volver a trabajar con él, pues aseguró que lo admira y es un hombre respetable.

“Fue un gran compañero (...) Si a mí me toca volver a trabajar con él, yo feliz de la vida porque aparte lo admiro” Ivonne Montero