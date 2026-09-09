Protagonista de ‘Sueño de amor’ reaparece tras casi una década de ausencia; destapa a qué se dedica ahora

Durante la celebración de cumpleaños de la hija de Paul Stanley, las cámaras del programa Hoy captaron a la protagonista del ‘Sueño de amor’, quien desde hace casi una década tiene una vida alejada de los foros de televisión. ¿Planea regresar a las telenovelas? ¡Te contamos los detalles!

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¿Famosa actriz regresa a las telenovelas tras casi una década de ausencia? / Redes sociales

¿Quién es la actriz que reapareció tras años ausentada de las telenovelas?

Betty Monroe, quien decidió alejarse de las telenovelas para emprender otros proyectos personales, conversó con las cámaras del programa Hoy durante la celebración de cumpleaños de la hija de Paul Stanley.

De acuerdo con la protagonista de melodramas, su pausa en la televisión solo es un break, pero advierte que puede durar más tiempo, pues actualmente se siente tranquila lejos de los foros de grabación y reconoce que necesitaba un espacio para estar sin las prisas de los llamados.

“Estoy muy tranquila. Tenía ganas de estar en mi casa, de no correr, de no estar preocupada. Si mañana o pasado tienes llamado, te lo adelantan de correrle para acá. Quería descansar y creo que lo estoy haciendo bien. Me la estoy pasando bien”. Betty Monroe

Lee: Betty Monroe reaparece tras no dar señales de vida

Betty Monroe reapareció tras años de ausencia de la televisión. / Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente Betty Monroe, protagonista de ‘Sueño de amor’?

Betty Monroe confesó que actualmente se dedica a las labores del hogar y está pendiente de sus hijos de tiempo completo; pese a que bromeó sobre su aspecto físico y lo demandante que resulta estar en la casa, aseguró estar tranquila.

“Estoy de ama de casa. De casa. Cocino, señora, lavo, plancho, barro. Ya, ya las uñas ya las tengo descascaradas, ¿no? Ya sabe, ya me unto manteca en vez de crema y así esas cosas. Pero bien” contó la intérprete de telenovelas.

Finalmente, aseguró que ahora que está a punto de cumplir 50 años se siente en paz y tranquila, pero no reveló una posible fecha en la que pueda regresar a la pantalla chica. “En este momento de mi vida estoy muy tranquila, tengo mucha paz y es lo que debo de agradecer”, concluyó.

Lee: Betty Monroe vive encerrada y deprimida ¡porque no tiene trabajo!

¿Quién es Betty Monroe y cuál fue la última telenovela que protagonizó?

Beatriz Monroy Alarcón , conocida artísticamente como Betty Monroe

Su trabajo comenzó a ser reconocido tras participar en varios proyectos de TV Azteca y Televisa. Sin embargo, en 2018, tras ser parte de ‘Muy padres’ , decidió alejarse de las cámaras.

y Sin embargo, en 2018, tras ser parte de , decidió alejarse de las cámaras. Antes de dar vida al personaje de Margarita Rivapalacios , también fue parte de ‘Sueño de amor’ , producción de Juan Osorio.

, también fue parte de , producción de Su participación en ‘Sueño de amor’ sigue siendo ampliamente recordada debido a que se rapó por completo como parte de su personaje, quien padecía cáncer.

Por ahora, no tiene intenciones de regresar a las telenovelas y se siente tranquila, enfocada en su vida personal junto a su familia.

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