Betty Monroe, tras años de ausencia, reapareció en TikTok y revela ¿planes de boda para este 2026?

Tras varios años de mantener un perfil bajo y alejada de los reflectores, Betty Monroe volvió a a reaparecer en redes sociales con un video en TikTok que, rápidamente, se volvió viral. La actriz, recordada por su carisma y belleza en exitosas telenovelas, publicó un video en el que anuncia sus planes este 2026.

¿Por qué se retiró Betty Monroe de la televisión?

El retiro de Betty Monroe de la televisión no fue repentino ni obedeció a un conflicto profesional, sino a una decisión personal. En un video compartido en TikTok en 2024, la actriz explicó que su alejamiento respondió a la necesidad de detenerse, mirarse hacia adentro y reconectar con las personas más importantes de su vida.

A esta búsqueda personal se sumaron experiencias traumáticas que marcaron un antes y un después. En 2018, Betty vivió episodios muy delicados, entre ellos un asalto en su propia casa y un secuestro exprés.

Sin embargo, Betty Monroe nunca ha revelado más detalles sobre si estas experiencias influyeron directamente en su retiro, ni si tiene planes de regresar a la televisión. La actriz ha dejado a sus fans con la incógnita y, además, se ha mantenido muy ausente en redes sociales, por lo que cada una de sus apariciones digitales genera la alegría de sus fans.

Mira: Tras momentos de angustia, Betty Monroe reaparece con polémica foto en redes

Betty Monroe reaparece en redes sociales con planes para este 2026. / Betty Monrroe reaparece en redes con sus planes para este 2026.

Así reapareció Betty Monroe con inesperado mensaje sobre el 2026

Betty Monroe, que reapareció en redes sociales en febrero para despedir a Daniel Bisogno, volvió a llamar la atención al publicar un video en TikTok con una divertida dinámica visual sobre sus planes para 2026. En el clip, un filtro “revela” supuestos eventos de su futuro y, según el juego, a Betty le tocaría casarse este año.

Lejos de tomárselo en serio, la actriz reaccionó con un gesto abierto de rechazo, lo que provocó risas y comentarios entre sus fans, quienes celebraron su sentido del humor.

La actriz y conductora se dejo ver con el cabello largo como pocas veces lo ha traido, largo rizado y con luces rubias que le aportan mucha luz a su rostro.

Lo cierto es que de momento se desconoce, si Betty Monroe volverá a la televisión mexicana.

Mira: Betty Monroe vive encerrada y deprimida ¡porque no tiene trabajo!

¿Quién es Betty Monroe, actriz y conductora?

Betty Monroe nació en Guadalajara, Jalisco, y comenzó su carrera en la televisión a finales de los años noventa. Rápidamente, se posicionó como una de las actrices y conductoras más queridas del país. En el ámbito de la actuación, destacó en producciones como:

El amor no es como lo pintan

La hija del jardinero”

Bellezas indomables

Corazón en condominio

Las Bravo

Un escenario para amar

Su última participación en una telenovela fue en 2019 con la producción Muy padres.

Betty Monroe reaparece en redes sociales con planes para este 2026. / Betty Monrroe reaparece en redes con sus planes para este 2026.

Pero no solo brilló en las telenovelas. Monroe también tuvo una sólida carrera como conductora de televisión. Participó en programas como:

Tempranito,

Cada mañana,

Gente con chispa,

Para todos,

Segunda oportunidad y

Doble sentido



Su retiro repentino de la industria generó muchas especulaciones en su momento, aunque ella siempre se mostró discreta respecto a sus razones.

Mira: ¡Fotos únicas! Vimos a Betty Monroe saliendo del hospital con su cuarto hijo