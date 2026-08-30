Actriz destapa cómo se graban las escenas subidas de tono; revive actuación con Aldo de Nigris, ¿se enamoró?

Luego de que se filtraran los sueldos y requisitos para ser parte de ‘La rosa de Guadalupe’, una joven actriz y exhabitante de La casa de los famosos México sorprendió al confesar cómo se graban las escenas de alcoba entre los actores tras recordar su participación con Aldo de Nigris. ¿Se enamoró?

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Exhabitante de La casa de los famosos México recuerda su actuación con Aldo de Nigris. / Facebook: La Casa de los Famosos Tv

¿Quién es la actriz y exparticipante que destapó cómo se graban las escenas íntimas?

Durante el programa ‘Fonda los amigos’ de Mario Bezares, Elaine Haro recordó su actuación junto a Aldo de Nigris tras salir de La casa de los famosos México, pues cabe recordar que ambos fueron parte de la tercera temporada e incluso ocurrió un ‘shippeo’.

En medio de los rumores de un romance, los exhabitantes de LCDLFM protagonizaron una candente escena para la serie ‘A un gol del paraíso’. Debido a que un fragmento de su actuación fue publicado en redes, surgieron varias especulaciones.

En la escena se observaba a Elaine Haro y Aldo de Nigris intercambiando un pasional beso que emocionó a sus seguidores; sin embargo, la actriz volvió a asegurar con Mayito que todo se trató de actuación. ¡No hubo amor!

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Aldo de Nigris y Elaine Haro se besan en un video y luego en mini serie. / X: @edendorantes

¿Cómo se graban las escenas subidas de tono entre los actores de telenovelas?

En medio de las risas que generó en Elaine Haro las palabras de Mario Bezares sobre su actuación junto a Aldo de Nigris, la joven actriz sorprendió al revelar cómo se graban las escenas entre los actores.

“Normalmente, cuando se graban escenas como en la camita y así, entran muy pocas personas de producción por respeto a los actores”. Elaine Haro

Sin embargo, llamó la atención de Mayito que la escena de Aldo de Nigris y Elaine Haro fue grabada aparentemente en un espacio público; sin embargo, la intérprete de melodramas como ‘Me atrevo a amarte’ y ‘Golpe de suerte’ aclaró que todo fue planeado y desmintió una vez más ser pareja de su excompañero de reality.

“Todo este tipo de escenas son coreográficamente montadas; no es como que nos salgan los movimientos o así. Es un montaje”. Elaine Haro

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¿En qué telenovelas ha actuado Eleine Haro?

Eleine Haro es una actriz y creadora de contenido mexicana que comenzó su carrera en la actuación desde muy pequeña en comerciales y teatro.

y mexicana que comenzó su carrera en la actuación desde muy pequeña en comerciales y teatro. A lo largo de su trayectoria, ha sido parte de melodramas como ‘Me atrevo a amarte’, ‘Golpe de suerte’, ‘La mexicana y el güero’ y ‘Gloria Trevi, ellas soy yo’.

y Asimismo, ha sido parte de programas unitarios como ‘ La rosa de Guadalupe’, ‘Cómo dice el dicho’ y ‘Esta historia me suena’.

y En 2025 fue parte de La casa de los famosos México y coincidió con personalidades como Aarón Mercury, Dalilah Polanco, Abelito y Aldo de Nigris.

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