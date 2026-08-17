Actor de ‘Quinceañera’ aparece llorando en redes y pide trabajo: “No me arrepiento”

Se han conocido casos de artistas mexicanos que han atravesado por dificultades económicas, como Cynthia Klitbo, y han recurrido a las redes sociales para pedir apoyo.

A estos casos se suma el de un querido actor de telenovelas mexicanas, quien formó parte del elenco de la aclamada producción ‘Quinceañera'.

Ahora, el actor vuelve a llamar la atención al pedir trabajo a través de redes sociales, incluso con un video en el que aparece llorando.

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Armando Araiza / Facebook: Armando Araiza

¿Quién es el actor de ‘Quinceañera’ que ahora pide trabajo en redes sociales?

El actor que ahora pide trabajo y llamados para continuar con su carrera artística es Armando Araiza, hermano del reconocido presentador Raúl Araiza.

Armando debutó a muy corta edad en la televisión mexicana con ‘El maleficio'. Durante las décadas de los 80 y 90, consolidó su trayectoria con constantes apariciones en producciones televisivas, incluso con papeles estelares.

Hacia los 2000, su carrera no cesó y continuó con papeles en melodramas y series populares de la época, como ‘Mujeres asesinas’, ‘Mi pecado’ y ‘Abismo de pasión’.

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Armando Araiza / Francisco Mancera, Archivo TVNotas

Armando Araiza sube video llorando en redes sociales para pedir trabajo

El actor fue tema de conversación luego de que se hiciera popular un video en el que pedía trabajo a través de redes sociales, por el cual también fue duramente criticado.

Armando Araiza declaró que actualmente no tenía representante ni formaba parte de alguna producción, por lo que decidió recurrir a sus seguidores para pedir una oportunidad laboral. Incluso pidió que lo ayudaran a llegar con directores y productores.

“Sin presupuesto. Sin producción. Sin guion ajeno. Solo yo, mi foro y esta escena virgen. ¿Trailer de algo? No. ¿Casting? Tampoco” Armando Araiza

Posteriormente, el actor compartió otro video en el que aparece entre lágrimas y con un semblante triste, mientras dice las frases: “No me arrepiento” y “te perdono”.

Sin embargo, dicho video fue publicado en septiembre de 2025 y se trató de un fragmento de actuación con el que Armando Araiza buscó demostrar sus habilidades artísticas. El propio actor aclaró que no formaba parte de un tráiler ni de un casting, sino que era su manera de mostrar que los actores también pueden crear sus propias oportunidades.

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¿Cuál fue la última novela en la que apareció Armando Araiza?

La última telenovela en la que participó Armando Araiza antes de volver a pedir trabajo en redes sociales fue ‘Diseñando tu amor’, producción de Televisa estrenada en 2021. En ella, el actor interpretó a Enrique y compartió créditos con figuras como Gala Montes, Juan Diego Covarrubias y su madre, la actriz Norma Herrera.

Actualmente, el actor se mantiene activo en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con sus proyectos personales y también videos en los que demuestra sus habilidades como actor. Araiza ha dejado claro que su principal deseo es volver a la televisión y continuar con la carrera artística que comenzó desde niño.

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