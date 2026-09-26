Betty Monroe destapa oscuro secreto de la telenovela ‘Sueño de amor'; ¿hubo pelea con actriz y hasta demanda?

Luego de que Betty Monroe, protagonista de Sueño de amor, reapareciera a casi una década de ausencia, la actriz acudió a un podcast en el que se sinceró sobre los complicados momentos que atravesó al ser protagonista de uno de los melodramas de Televisa. ¿Se peleó con sus compañeros? ¡Te contamos los detalles!

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Betty Monroe se sincera sobre ‘Sueño de amor’. / Facebook: Betty Monroe

¿Cómo fue el regreso de Betty Monroe a la televisión tras una década de ausencia?

Durante la fiesta de cumpleaños de la hija de Paul Stanley, Betty Monroe habló con las cámaras del programa Hoy, donde se sinceró sobre las razones que la llevaron a distanciarse de la pantalla chica y buscar emprender otros proyectos lejos de los reflectores.

De acuerdo con la actriz, su pausa en la televisión es solamente un descanso , pero podría extenderse por más tiempo, pues asegura que se siente relajada lejos de los estudios de grabación y sin la urgencia constante de los llamados.

“Estoy muy tranquila. Tenía ganas de estar en mi casa, de no correr, de no estar preocupada. Quería descansar y creo que lo estoy haciendo bien. Me la estoy pasando bien”, explicó la intérprete de melodramas.

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Betty Monroe reapareció tras casi una década lejos de la televisión. / Redes sociales

Betty Monroe destapa la verdad detrás de ‘Sueño de amor’, ¿la quisieron enemistar con Sabine Mouissier?

Betty Monroe destapó en el podcast de ‘La hora del té’ con Suriel Sánchez lo que enfrentó durante su paso por la telenovela ‘Sueño de amor’, pues detrás de la dulzura que reflejaba en el público, se vivían envidias que por poco la dejan fuera del proyecto al no ser una de las actrices consolidadas de Televisa.

De acuerdo con la actriz, cuando llegó a la empresa, fue muy bien cobijada por el personal, pero al encontrarse con otros actores, le quisieron inventar chismes para crear enemistad con su compañera Sabine Moussier. Sin embargo, recuerda que una de las personas que le advirtió sobre lo que sucedía fue Julián Gil.

Pese al mal trato que pasó, Betty Monroe asegura sentirse feliz de haber coincidido con actrices que hoy en día están brillando en la industria; tal es el caso de Renata Notni y Claudia Martin.

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¿Quién es Betty Monroe y en qué telenovelas ha participado?

Beatriz Monroy Alarcón , conocida artísticamente como Betty Monroe,

Inició su carrera en proyectos de TV Azteca y Televisa; sin embargo, en 2018, tras ser parte de ‘Muy padres’ , melodrama de Imagen Televisión , decidió alejarse de las cámaras.

y Televisa; sin embargo, en 2018, tras ser parte de , melodrama de , decidió alejarse de las cámaras. Antes de asumir el papel de Margarita Rivapalacios , participó en ‘ Sueño de amor’ , un proyecto dirigido por Juan Osorio.

, participó en ‘ , un proyecto dirigido por Su participación en ‘Sueño de amor’ sigue siendo ampliamente recordada debido a que se rapó por completo como parte de su personaje, quien padecía cáncer.

Pese a que la actriz recientemente mencionó no tener interés de volver a las telenovelas, sus recientes declaraciones sobre ‘Sueño de amor’ están generando controversia en redes, pues destapó varios de los secretos detrás de la producción.

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