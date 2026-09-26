¿Qué fue de Jair de Rubín? El querido actor de telenovelas que se alejó de las cámaras

Recientemente, reapareció en televisión Mariano Linares, un reconocido actor de telenovelas juveniles y que se alejó de los reflectores. Tal es el caso de otro actor que se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana fue Jair de Rubín, quien participó en famosas producciones como ‘Lo que callamos las mujeres’ y ‘Cada quien su santo’.

Después de alcanzar gran popularidad y aparecer constantemente en diferentes producciones, Jair de Rubín se fue alejando poco a poco de las cámaras, hasta que su presencia en televisión comenzó a ser menos frecuente.

Por varios años, el actor mantuvo un perfil más discreto y ahora, su reciente reaparición volvió a despertar la curiosidad de quienes recuerdan sus trabajos en televisión y se preguntan qué ha sido de él.

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Jair de Rubín / Redes sociales

¿Por qué Jair de Rubín se alejó de la televisión?

Después de convertirse en uno de los actores más reconocidos de las producciones televisivas en TV Azteca, Jair de Rubín comenzó a tener menos oportunidades en televisión, por lo que poco a poco dejó de aparecer con la misma frecuencia en la pantalla chica.

Sin embargo, esto no significó que abandonara la actuación. El actor encontró en el teatro una nueva oportunidad para continuar desarrollando su carrera y comenzó a participar en diferentes puestas en escena.

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Jair de rubín / Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente el actor Jair de Rubín?

Aunque Jair de Rubín se alejó durante varios años de las producciones de televisión, el actor no dejó de trabajar dentro del mundo artístico. Actualmente continúa dedicado a la actuación y también ha encontrado una nueva faceta como maestro.

Con más de 30 años de trayectoria, Jair de Rubín imparte un taller de actuación ambulante que lleva por diferentes lugares de México, con el objetivo de compartir sus conocimientos y experiencia con nuevas generaciones de actores, respaldado por la trayectoria y reconocimiento que ha tenido en televisión.

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Jair de Rubín / Jair de Rubín

¿Cómo luce Jair de Rubín tras varios años alejado de las cámaras?

Después de varios años alejado de las cámaras, Jair de Rubín tuvo una reciente aparición en televisión como invitado del programa ‘100 mexicanos’. Su regreso permitió que el público volviera a verlo después de un largo periodo con una presencia mucho menor en la pantalla chica.

A diferencia de lo que podría pensarse después de tantos años, el actor mantiene un aspecto físico muy similar al que sus seguidores recuerdan de sus años en televisión. Jair conserva sus facciones características y, aunque evidentemente ha pasado el tiempo, no presenta un cambio radical en su apariencia.

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