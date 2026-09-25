Novia del actor César Hurtado rompe el silencio tras su muerte; le dedica desgarrador mensaje: “Está en paz”

En los últimos días se dio a conocer la lamentable muerte del actor mexicano César Hurtado, quien participó en diferentes telenovelas y producciones de la televisión mexicana.

Tras confirmarse la pérdida del actor, su pareja, la también actriz Aketzaly Verástegui, rompió el silencio en redes sociales y compartió varios emotivos mensajes para despedirse del actor.

¿Qué palabras le dedicó Aketzaly Verástegui a César Hurtado tras su muerte?

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César Hurtado murió el 23 de septiembre / Redes sociales

¿De qué murió César Hurtado, actor de TV mexicana?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte de César Hurtado. El actor falleció el pasado 23 de septiembre a los 33 años y la noticia fue confirmada por Elevate, la agencia que lo representaba, aunque no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Tiempo después de que se confirmara la noticia, llegaron las condolencias de colegas, amigos, familiares e incluso instituciones y organizaciones artísticas que expresaron su admiración a la carrera del actor. Sin embargo, no se ha dado mayor información acerca de su muerte.

Tampoco se ha confirmado que padeciera alguna enfermedad ni que hubiera sufrido algún accidente o emergencia antes de morir.

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Comunicado de la muerte de César Hurtado / Redes sociales

¿Qué dijo Aketzaly Verástegui tras la muerte de César Hurtado?

Después de confirmarse la muerte de César Hurtado, su esposa Aketzaly Verástegui recurrió a sus redes sociales para despedirse del actor, con quien mantenía una relación sentimental.

La también actriz no dio detalles acerca del fallecimiento o las causas del mismo, solo compartió varias fotografías y recuerdos de los momentos que vivieron juntos, además de dedicarle emotivas palabras.

“Mi César ya está descansando. Ya es parte de todo, y sé que está en paz.” Aketzaly Verástegui

Aketzaly Verástegui y César Hurtado / Instagram

En su mensaje, la actriz mencionó que César “ya está descansando” y que está en paz. Asimismo, dedicó una publicación con un amplio mensaje para quien fue su compañero de vida, con palabras de amor y espiritualidad, sobre lo que significaba para ella la relación y unión que mantuvo con César Hurtado.

“Te amo y te amaré la vida entera y lo que siga después de ella. Eres mi esposo, mi cielo azulito y mi florecita colorida. (...) Eres todo y ese todo está en mi, en mi corazón y en mi alma. Te veré pronto, corazón” Aketzaly Verástegui

Las publicaciones de la actriz han recibido muchos comentarios de apoyo y solidaridad en poco tiempo, entre los que destacan palabras por parte de colegas del espectáculo y seguidores que se unen para acompañarla en su pérdida.

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¿Quién era César Hurtado?

César Hurtado fue un actor nacido en Veracruz, quedestacó con sus actuaciones en televisión, cine, teatro y también el modelaje.

Participó en producciones como ‘Vencer la culpa’, ‘Pacto de sangre’ y ‘Sobriedad, me estás matando’, además de realizar trabajos de modelaje e ilustración.

Su último proyecto fue la serie ‘Hombre en llamas’, producción de Netflix estrenada en 2026, donde tuvo una participación secundaria.

