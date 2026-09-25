Muere legendaria figura de la luche libre que peleó junto al hijo del Santo; un ídolo de los mexicanos

Hace algunos días se informó sobre el sensible fallecimiento del hijo de la modelo Cindy Crawford, y ahora se ha dado a conocer la triste noticia sobre el deceso de uno de los ídolos de la lucha libre en nuestro país.

Este luchador destacó por su peculiar técnica en el ring, lo que le ganó el respeto de figuras de la talla del ‘Perro Aguayo’, de ‘El hijo del Santo’ y ‘Huracán Ramírez’.

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Baby Face fue un legendario luchador mexicano / Redes Sociales

¿Quién fue el luchador mexicano que murió hoy a los 79 años?

José Guadalupe Fuentes Ochoa, mejor conocido como ‘Baby Face’, fue uno de los exponentes de la lucha libre de nuestro país. El oriundo de Colima inició este camino en la década de los 70 y se mantuvo vigente durante varios años.

Aunque amaba México, mientras estuvo activo en el mundo de la lucha libre, ‘Baby Face’ realizó varias giras a Japón, país en el que se presentaba haciendo lo que más amaba, ganándose el cariño del público del país del sol naciente.

Sin saberlo, esa cercanía con Japón le permitiría conocer de cerca aspectos fundamentales de su gastronomía, conocimientos que aplicaría más tarde cuando se bajara del ring.

La carrera de ‘Baby Face’ estuvo plagada de éxitos, pues el luchador tuvo la oportunidad de pelear con grandes figuras de esta disciplina, como el Huracán Ramírez, Villano III y el legendario Perro Aguayo.

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Baby Face en el ring / Redes Sociales

‘Baby Face’y los arroces que le devolvieron la gloria

Tras varias décadas vigente y siendo considerado como uno de los representantes de este deporte en nuestro país, ‘Baby Face’ decidió cerrar su ciclo con la lucha libre, pues además, desafortunadamente el desgate natural de esta disciplina le había pasado factura, dejando a José Guadalupe con dos prótesis de cadera y una de rodilla que no le permitían el movimiento al que estaba acostumbrado en sus primeros años.

Sin saber muy bien que hacer, ‘Baby Face’ decidió no dejar que lo aprendido en Japón se quedara sobre la mesa, y fue por eso que le dio un impresionante giro a su vida, pasando del ring a la cocina, abriendo los famosos “Arroces Baby Face”.

En este restaurante, el exluchador deleitaba a los comensales con tazones de arroz frito estilo japonés, por supuesto fusionando sus recetas con la cocina mexicana.

Los amantes de la lucha libre y la comida japonesa salían felices del lugar, pues además de compartir con una leyenda viviente de ese deporte, también llenaban sus estómagos con porciones descomunales de arroz bautizadas con los nombres de los que fueran sus colegas en el ring.

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Baby Face emprendió un negocio de comida / Redes Sociales

‘Baby Face’, el adiós de una leyenda del ring

La desafortunada noticia del deceso de ‘Baby Face’ fue compartida a través de las redes sociales de ‘El hijo del Santo’, quien aprovechó para enviar sus condolencias y reconocer la carrera del luchador.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento del legendario luchador mexicano no han sido reveladas de manera pública por familiares o amigos, sin embargo, se cree que pudiera haber sido algo fortuito pues no hay indicios de que ‘Baby Face’ estuviera luchando con alguna enfermedad que pudiera provocarle la muerte.

Lamento profundamente la partida de mi querido “Baby Face”

José Guadalupe Fuentes Ochoa.

31 de agosto de 1947 — 25 de septiembre de 2026



Gran figura de la Lucha Libre Mexicana

y entrañable compañero de profesión.



Descanse en paz.



Nuestro más sentido pésame a su familia,… pic.twitter.com/M7UMEWMxaD — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) September 25, 2026

El pasado 17 de septiembre de 2026 también murió la actriz y hermana de Patricia Reyes Spindola. En paz descansen.