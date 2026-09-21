Muere Hijo de Cindy Crawford: Sale a la luz última publicación desde una clínica en México; así fue su tratamiento

La muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, ha sacudido al mundo del espectáculo. Tras darse a conocer su fallecimiento a los 27 años, volvió a viralizarse una publicación que realizó meses atrás desde una clínica en Cancún, México, donde buscaba ayuda para enfrentar sus adicciones. En aquel mensaje habló de sus miedos, de su lucha personal y de su esperanza de no volver a atravesar un proceso similar.

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Muere Presley Walker Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años / Redes sociales

¿De qué murió Presley Walker Gerber, hijo de Cindy Crawford? Esto es lo que se sabe sobre su muerte

La muerte de Presley Walker Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, fue confirmada la noche del 20 de septiembre por diversos medios internacionales. De acuerdo con los primeros reportes, el modelo de 27 años se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles al momento de su fallecimiento.

Un portavoz de la familia confirmó la noticia a People, pidió respeto para los seres queridos del joven en este difícil momento. “La familia pide privacidad en este momento tan difícil y doloroso”, señaló.

A lo largo de los últimos años, Presley Gerber habló abiertamente sobre los problemas de adicción y depresión que enfrentó. Incluso expresó en varias ocasiones que esperaba que contar su experiencia pudiera servir de apoyo e inspiración para otras personas que atravesaran situaciones similares.

Cabe destacar que, según reportó TMZ, las autoridades investigan la muerte de Presley Gerber como una posible sobredosis y, hasta el momento, no existen indicios de que se trate de un acto criminal o de que haya intervenido un tercero.

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Presley Gerber



¿Cuál fue la última publicación de Presley Gerber desde una clínica en México?

En marzo de 2026, Presley Gerber compartió un video grabado en una clínica de bienestar en Cancún. Ahí participó de un ritual previo a recibir una “Pre Ibogaine Flood Dose”, una dosis elevada del compuesto.

Junto a las imágenes escribió: “Momento de calma antes de que todo cambiara”. El mensaje mostraba a un joven consciente de que ese día marcaría un antes y un después en su historia.

También confesó el miedo que sentía: “Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentar algo así”.

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Presley Gerber, última publicación

¿Qué es la ibogaína y por qué Presley Gerber viajó a México para recibir este tratamiento?

La ibogaína es un compuesto psicoactivo extraído de la raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga. Se ha estudiado por su posible efecto en tratamientos contra la dependencia de opioides.

Su uso sigue siendo experimental y puede generar riesgos cardiovasculares graves. No cuenta con aprobación médica generalizada en Estados Unidos, aunque en México sí existen clínicas que la ofrecen.

Presley explicó que ayuda no meterte en las situaciones que te llevan hasta ahí, “pero la vida es así a veces”. Sus mantras durante el proceso fueron “ámate a ti mismo”.

El modelo, que firmó con IMG Models a los 15 años y debutó en pasarela con Moschino a los 16, cerró aquella publicación desde México con una frase que hoy duele leer: “Rezando para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez, me gustaría elegir”.

Presley Walker Gerber luchaba contra las adicciones / Redes sociales

¿Cindy Crawford y su familia apoyaban a Presley Gerber en su lucha contra las adicciones?

La reacción del clan Crawford-Gerber llegó en los comentarios de esa misma publicación. Kaia Gerber, su hermana, escribió que estaba “tan orgullosa” de su hermano mayor y lo llamó “guerrero”.

Cindy Crawford también dejó su mensaje: “Eres un guerrero. Caminaste a través del fuego para encontrarte a ti mismo. ¡Tan orgullosa!”. Presley le respondió: “Te amo, mamá”.

Rande Gerber, su padre, escribió: “Estoy muy orgulloso de ti y de tu coraje. Enfrentar lo difícil requiere fuerza real, y ver cómo encuentras el camino de vuelta a ti mismo lo es todo. Te amo mucho”.

¿Cómo fue la batalla de Presley Gerber contra las adicciones y los problemas de salud mental?

Presley ya había hablado de sus problemas de salud mental en 2023, en el podcast Studio 22: “La salud mental es un problema. Es una parte muy importante de mi vida; es un trabajo de 24 horas al día, siete días a la semana”.

En 2024 reveló que había vivido una adicción grave a opioides y que sufrió una sobredosis de fentanilo casi fatal que lo dejó en coma varios días. También contó que enfrentaba dependencia a medicamentos recetados tras ser tratado por más de 15 psiquiatras.

En diciembre pasado, en un video que después borró, admitió que usaba antidepresivos y Xanax para controlar ataques de pánico: “Desafortunadamente he tenido muchas pérdidas de distintas formas en el último tiempo. Eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”.