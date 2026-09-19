Condenan a muerte a reconocida conductora de televisión y a su hermano por actividades criminales

Uno de los crímenes más mediáticos de los últimos tiempos fue el asesinato del músico Jonathan Meléndez y su familia, un caso que todavía continúa bajo investigación.

Ahora, en el ámbito internacional, una reconocida conductora de televisión se encuentra en el centro de la polémica luego de que un tribunal de El Cairo, Egipto, la condenara a muerte junto con otras 11 personas por supuestos vínculos y actividades criminales.

¿De quién se trata y por qué recibió esta sentencia?

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Conductora de televisión / Redes sociales

¿Quién es la conductora de televisión que fue condenada a muerte?

La conductora que enfrenta una sentencia a pena de muerte es Sarah Khalifa, una conductora de televisión, productora y empresaria egipcia que alcanzó popularidad tanto por su trabajo en medios de comunicación como por su presencia en redes sociales.

Además de su faceta como conductora, Khalifa incursionó en los negocios. Creó una empresa dedicada a la producción y organización de eventos y también abrió una clínica de belleza en El Cairo. Su actividad en redes sociales también le permitió hacerse de una amplia comunidad, con más de dos millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, su trayectoria en los medios quedó marcada por el proceso judicial que comenzó después de su detención en 2025 y que finalmente derivó en la sentencia de muerte que enfrenta el día de hoy.

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Sarah Khalifa condenada a la pena de muerte / Al Jazeera

¿Por qué sentenciaron a muerte a la conductora Sarah Khalifa y a su hermano?

La investigación realizada por las autoridades señaló que Sarah Khalifa habría tenido un papel relevante dentro de la presunta red dedicada al tráfico de drogas. Según la acusación, la conductora habría intervenido en la coordinación de algunos contactos y también habría financiado traslados internacionales relacionados con la organización.

Entre los elementos que fueron presentados como evidencia ante el tribunal se encuentran conversaciones de WhatsApp, videos vinculados con las sustancias y una libreta que, de acuerdo con los peritajes, tenía anotaciones atribuidas a la propia presentadora sobre gastos y movimientos de la operación.

El proceso judicial también involucró a uno de sus familiares. Mohamed Khalifa, hermano de Sarah, recibió igualmente una sentencia de muerte por su presunta participación en las pruebas y en la elaboración de las sustancias ilegales.

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¿Sarah Khalifa puede librar la pena de muerte?

Aunque Sarah Khalifa fue sentenciada a muerte por un tribunal egipcio, la conductora todavía tiene recursos legales para intentar evitar la ejecución, ya que la sentencia no es definitiva y su defensa ya anunció que presentará una apelación.

De acuerdo con el proceso judicial egipcio, un tribunal volver a revisar las pruebas y modificar la pena o incluso anular el fallo.

Además, si finalmente se mantiene la pena de muerte después de agotar los recursos judiciales, todavía existen procedimientos posteriores antes de una ejecución. Entre ellos se encuentra la posibilidad de que el presidente de Egipto conceda un indulto.

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