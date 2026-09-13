Conductora de televisión y su hermano son condenados a pena de muerte en la horca: ¡Este fue el delito!

A inicios de este 2026 el cantante “CDobleta” fue detenido y se mencionó que podría ser sentenciado a la pena de muerte, pues se le acusó de un delito ocurrido durante el 2024.

Un curioso caso es protagonizado por una reconocida conductora de televisión, quien recientemente fue sentenciada a muerte tras su participación en un delicado delito, algo que ha impactado a la comunidad mundial. ¿De quién se trata?

Conductora es sentenciada a la pena de muerte / Redes sociales

¿Quién es la conductora que fue condenada a la pena de muerte?

El caso de la presentadora Sarah Khalifa ha causado conmoción en Egipto luego de que un tribunal de El Cairo la sentenciara a muerte por su presunta participación en una organización relacionada a las drogas.

Sarah Khalifa era conocida por su trabajo como presentadora del programa de sucesos Misión imposible, transmitido por el canal privado Al-Mehwar. Además de su trayectoria frente a las cámaras, también desarrolló actividades como productora de eventos a través de Sarah Production y administraba una clínica de estética.

Ahora, la situación para Khalifa ha cambiado, y no solo su carrera podía terminar abruptamente, si no también su vida.

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Sarah Khalifa, conductora de televisión / Redes sociales

¿De qué acusan exactamente a la conductora Sarah Khalifa?

La investigación judicial colocó a Sarah Khalifa en un papel que habría ido más allá de una participación secundaria dentro del tráfico de drogas. Según las autoridades, la presentadora habría financiado algunos traslados internacionales y coordinado contactos relacionados con la estructura criminal.

Entre las pruebas presentadas ante el tribunal se encuentran conversaciones de WhatsApp, videos relacionados con las sustancias y una libreta que, según los peritajes, contenía anotaciones realizadas por la propia conductora sobre gastos y movimientos operativos.

El caso también alcanzó a miembros de su familia. Su hermano, Mohamed Khalifa, fue condenado igualmente a la pena capital por su presunta participación en el proceso de prueba y elaboración de las sustancias ilegales.

De acuerdo con la acusación, la estructura criminal habría importado desde China materias primas para fabricar drogas sintéticas. Los materiales supuestamente eran ocultados en envases de cosméticos y equipajes de avión para así evitar ser detectados por las autoridades.

Además de Khalifa y su hermano, otras 11 personas fueron sentenciadas a muerte y recibieron multas de 500 mil libras egipcias. Nueve acusados recibieron cadena perpetua y siete fueron absueltos.

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Sarah Khalifa condenada a la pena de muerte / Al Jazeera

¿Quién es Sarah Khalifa y a qué se dedicaba?

Sarah Khalifa, además de ser el rostro de Misión imposible, transmitido por el canal Al-Mehwar, también desarrolló actividades como productora de eventos a través de Sarah Production y administraba una clínica de estética.

Su popularidad se extendió a las redes sociales, donde acumulaba más de dos millones de seguidores, compartiendo aspectos de su vida diaria.

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