Famoso cantante recibiría pena de muerte tras ser acusado de asesinato: ¿Quién es y qué hizo?

Ahora, un famoso cantante ha estado en la polémica desde hace unos años. El reguetonero de 23 años, ha sido criticado duramente por una delicada acusación, convirtiendo su caso, en algo histórico. Su carrera artística quedó en pausa tras verse implicado en la muerte de una persona y ya sufre las consecuencias. Te decimos de quién se trata.

¿Qué famoso cantante recibiría la pena de muerte tras ser acusado de asesinato?

Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido en el mundo de la música como “CDobleta”, fue acusado de asesinar Eliezer Ramos Vélez, de 35 años y con una trayectoria de 12 años en el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según información que ya se confirmado, el crimen se registró en la madrugada del 29 de marzo de 2024, aproximadamente a las 4:25 a.m., en el residencial Sabana Abajo, ubicado en el municipio de Carolina, en Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación, el agente se dirigía a su hogar tras salir del trabajo cuando observó a varios sujetos desplazándose en motocicletas y en un vehículo tipo todoterreno, desde donde realizaban disparos con armas de fuego en la avenida Baldorioty de Castro. A pesar de encontrarse fuera de servicio, Ramos Vélez optó por actuar y dar seguimiento a los individuos con el fin de detener la situación.

Durante la persecución hacia el interior del residencial Sabana Abajo, el sargento fue atacado a tiros por los sospechosos, quienes lograron alcanzarlo y asesinarlo dentro de su propio automóvil. Posteriormente, los presuntos agresores se apropiaron de su arma oficial y del radio de comunicaciones, e intentaron despojarlo de su chaleco antibalas, según informaron fuentes policiales.

¿El cantante “CDobleta” recibirá la pena de muerte?

La Fiscalía federal ha decidido solicitar la pena máxima o capital para “CDobleta”, así como para los otros acusados por el asesinato del agente Ramos Vérez. Según reportes de medios locales, junto al cantante han sido acusados Víctor J. Pérez Fernández, Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia y Daniel J. López.

El procedimiento judicial continúa su curso y la próxima diligencia está prevista para principios de abril, donde se podría definir la estrategia de defensa y la posible pena que enfrentará el reguetonero. Las autoridades han señalado que la solicitud de la pena de muerte se basa en la gravedad del delito y en el contexto del asesinato de un miembro de la policía, un caso que ha generado amplia repercusión social y mediática.

Para la defensa y algunos seguidores de “CDobleta”, la medida es excesiva. Argumentan que el cantante no debería ser condenado con la pena capital y que debe tener la oportunidad de enfrentar el juicio con garantías procesales completas.

¿Quién es “CDobleta” y cuáles son sus canciones más famosas?

Luis Nomar Isaac Sánchez, quien se presenta artísticamente como “CDobleta”, es un intérprete de reguetón originario de Carolina, Puerto Rico. El reguetón y el trap latino en la isla fueron los géneros que definieron su propuesta musical.

Su incursión profesional en la industria comenzó en 2023, cuando empezó a publicar sus primeros temas en plataformas digitales. Gracias a un estilo marcado por letras directas y sonidos urbanos actuales, logró captar rápidamente la atención del público local, consolidándose como uno de los nuevos talentos del género. Aquí algunas de sus canciones más conocidas:



“Quiénes son”,

“K.D.P.” y,

“Bellakita”.

