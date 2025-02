Circula video de famoso cantante mexicano agrediendo a una mujer en un restaurante ¿Fue detenido?

En redes sociales, causó revuelo el video en el que el famoso cantante mexicano Carlos Macías agredió a una mujer en un restaurante. Esta no sería la primera vez que enfrenta acusaciones de violencia familiar.

El famoso cantante se ha consolidado en la industria de como uno de los compositores más reconocidos en los últimos años por canciones como ‘Basta’ y ‘Amarte así’. En esta ocasión, se volvió tendencia en la red por el reciente escándalo que lo enredó, incluido, sus antecedentes de agresión a las mujeres.

¿Qué hizo Carlos Macías?

La tarde del pasado miércoles 5 de febrero, ‘Hechos meridiano’ presentó a su audiencia el video en el que un sujeto, identificado como Carlos Macías, se levantó de su silla y comenzó a jalonear a una mujer en una cafetería-restaurante en Tuxtla Gutiérrez.

En el video se muestra que, pese a que los meseros buscaron intervenir y calmar al cantante, él continuó con la agresión y amedrentó a la mujer, quien simplemente se intentaba esconder para no ser lastimada por Carlos.

En la publicación de ‘Hechos meridiano’ informaron que la mujer se trataría de Mandy Hernández, expareja del cantante.

Carlos Macías es denunciado por violencia en contra Mandy Hernández

Después, la empresaria Mandy Hernández confirmó en sus redes sociales que fue agredida por Carlos Macías. Por esta razón, tomó la decisión de denunciarlo y pedir justicia a las autoridades por dicha situación.

Mediante sus redes sociales, Hernández informó que no se quedará callada: “Hoy levanto la voz no solo por mí, sino por todas. Nadie merece pasar por esto y mucho menos tener que exponerse públicamente para ser escuchadas”.

Por su parte, Carlos Macías no se ha pronunciado en redes sociales con respecto a lo sucedido con su supuesta ex. No obstante, en las plataformas digitales manifestaron que no sería la primera vez que el cantante es acusado de violencia.

¿Cuáles son las supuestas denuncias a Carlos Macías?

Según un usuario de Facebook, Carlos supuestamente ha intentado “evadir a la justicia” tras ser señalado de agresión por distinas mujeres.

“El autor de ‘Divina tu’ ha tratado de evadir la acción de la justicia, por ser ‘famoso’ ... Carlos Macías tiene una larga lista de agresiones hacia mujeres, todas impunes; una de ellas resultó con una grave herida en la nariz, al extremo de la fractura, además de otro caso donde lo acusaron de robarle dinero a una empresaria, a la cual se cansó de violentar verbalmente” Usuario de Facebook

Por otro lado, se dice que existe un expediente de investigación en contra del cantante por violencia familiar. Sin embargo, Carlos Macías aún sigue libre.

