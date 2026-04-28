Actor de Danza con lobos, recibe la cadena perpetua por grave delito: ¡Pasará el resto de sus días en prisión!

Un actor recordado por su participación en Danza con lobos, película dirigida por Kevin Costner, fue condenado a cadena perpetua tras hallado culpable de múltiples delitos. Tras un juicio de 11 días, esta fue la resolución. Te contamos los detalles.

Danza con lobos, película / Redes sociales

¿Qué actor de Danza con lobos fue condenado a cadena perpetua?

El actor Nathan Chasing Horse, elenco en la película Danza con lobos, fue condenado a una de las penas más severas en Estados Unidos tras ser hallado culpable de múltiples delitos sexuales cometidos.

A pesar de la sentencia en Nevada, la situación legal de Nathan Chasing Horse aún no concluye. El actor enfrenta otros procesos judiciales en distintas regiones de Estados Unidos y Canadá.

La sentencia podría empeorar en caso de ser culpable en los demás estados. Los delitos por los que es acusado son graves y solo las autoridades dirán lo que le depara.

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Nathan Chasing Horse en Danza con lobos / Redes sociales

¿De qué delitos está acusado el actor de Danza con lobos, Nathan Chasing Horse?

La sentencia, dictada tras un juicio de 11 días, establece una pena de 37 años de prisión con posibilidad de cadena perpetua, además de fijar un mínimo de 25 años antes de que pueda solicitar libertad condicional.

Durante 11 días, el jurado analizó testimonios, pruebas documentales y declaraciones de las víctimas. Al término del juicio, fue declarado culpable de 13 de los 21 cargos que enfrentaba, todos relacionados con agresión sexual y otros delitos graves contra mujeres y menores de comunidades indígenas.

Uno de los elementos más relevantes del caso fue el uso que Nathan Chasing Horse hizo de su posición dentro de comunidades nativas americanas. De acuerdo con la investigación, el actor se presentaba como “Hombre Medicina” o líder espiritual, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas.

Las autoridades señalaron que este rol fue clave para facilitar los abusos, ya que muchas de las víctimas confiaban en él no solo como figura pública, sino también como guía espiritual.

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Actor Nathan Chasing Horse / YT: KTVN 2 News Nevada

¿En qué películas participó el actor Nathan Chasing Horse?

Nathan Chasing Horse es un actor, modelo y “guía espiritual” estadounidense, conocido principalmente por su participación en el cine durante la década de 1990, así como por su vinculación con comunidades nativas americanas.

Su salto a la fama ocurrió cuando era adolescente, tras ser elegido para participar en la película Danza con lobos, dirigida y protagonizada por Kevin Costner. En este filme interpretó a “Smiles a lot”, un joven miembro de la tribu sioux, papel que le dio reconocimiento internacional.

Además de su incursión en el cine, también trabajó como modelo, participando en campañas publicitarias y proyectos relacionados con la cultura indígena.

Nathan Chasing Horse participó en otros proyectos, de entre ellos destacan:



Into the West : miniserie producida por Steven Spielberg y,

: miniserie producida por Steven Spielberg y, Lakota Woman: Siege at Wounded Knee: producción televisiva basada en hechos históricos relacionados con el movimiento indígena estadounidense.

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