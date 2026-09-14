La mera neta de por qué se fue Sofía Niño de Rivera de ‘Netas divinas': “No encajó con sus compañeras”

Tras casi año y medio de formar parte del programa, la semana pasada Sofía Niño de Rivera se despidió de Netas divinas. La standupera dijo que, para que no se hicieran chismes y que eso no se convirtiera en una cosa de pelea de mujeres, aclaraba que se iba por otros proyectos, su familia, películas y series.

Sin embargo, una fuente de la producción nos compartió que su salida se debió en parte a que no habría sido del gusto de la audiencia y a la falta de química con sus compañeras.

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La semana pasada se transmitió la despedida de Sofía de ‘Netas divinas’. / Redes sociales

¿Cómo fue la despedida de Sofía Niño de Rivera de Netas divinas?

Tras la emisión del último programa de la conductora, la fuente nos dijo: “Efectivamente, Sofía habló con la producción y dijo que se iba en los mejores términos por exceso de trabajo, y sí tiene muchos proyectos, pero la realidad es que a parte del público no le gustó su participación y también influyó que no encajó del todo con sus compañeras, quienes a veces se sentían incómodas con sus interrupciones y comentarios”.

Y es que, desde su llegada, nos dice la fuente, surgió la polémica. “Cuando la anunciaron, se habló mucho de que Consuelo Duval la había desairado, ya que cuando las conductoras se estaban tomando fotos para la prensa, le pidieron a Consuelo que se quedaran, y ella se negó, comentó que les habían dicho que no. Y, efectivamente, todas se fueron y dejaron sola a Sofía. En un programa posterior, Consuelo explicó que no le habían hecho ninguna grosería, ya que les indicaron que se marcharan para que Sofía diera sola las entrevistas sobre su ingreso”.

Nuestra fuente nos cuenta que se intentó que las cosas marcharan de la mejor forma y, aunque todas habrían puesto de su parte, la actitud de Sofía no ayudó. “Tiene una manera de ser muy ácida, que a veces no comulgaba con las demás. Por ejemplo, exhibió públicamente que Galilea Montijo no la invitó a su fiesta de cumpleaños y que, además, no la habían incluido en el chat de las conductoras. Las demás lo tomaron con risa, pero causó tensión en el foro que esto fuera expuesto en pleno programa”.

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Tras la salida de Sofía Niño de Rivera, Daniela Magún y Consuelo Duval publicaron imágenes donde se les veía muy emotivas y amigables. / Fotos: Liliana Carpio, IG @unicable, @consueloduval, @danielamagun y YT @unicable

¿Cómo era la relación de Sofía Niño de Rivera con sus compañeras de Netas divinas?

Sobre sus compañeras, nos comentaron: “Natalia Téllez y Sofía se llevaron muy bien, pero recientemente hubo un momento al aire en que Natalia le tuvo que pedir que la dejara terminar de hablar. Consuelo Duval también la llegó a querer, pero es muy directa y había ocasiones en que le decía en forma de broma a Sofía: ‘Ya cállate, psicóloga’, y es que esta última siempre hablaba como analizando a las demás”.

La fuente comenta que Niño de Rivera era más indiferente con Daniela Magún. “Ahí sí, de plano, no se percibió química. Incluso hace unas semanas se transmitió un programa en el que Sofía le dijo que era una dentro de la emisión y otra fuera, donde según era más atrevida para decir las cosas. La gente no lo tomó a bien y publicaron comentarios de que se había pasado al exponer así a Daniela, y que esta jamás había podido disimular que no le caía bien Sofía”

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Un comentario de Sofía Niño de Rivera sobre Daniela Magún causó opiniones divididas. / Fotos: Liliana Carpio, IG @unicable, @consueloduval, @danielamagun y YT @unicable

¿Sofía Niño de Rivera salió de Netas divinas por petición del público?

Las redes sociales tuvieron un papel muy importante, destaca la fuente. “Sofía recibió mucho hate del público que no le gustaba su participación, pero a la vez tuvo una enorme cantidad de fans que resaltaban que era la más directa de todas. Otra parte de la audiencia estaba muy atenta a la convivencia entre ellas, hasta seleccionaban momentos donde supuestamente Consuelo y Daniela le hacían caras a Sofía”.

Eso sí, nos precisan que nunca hubo un pleito entre ellas. “En el programa de despedida, todas se dijeron palabras muy bonitas y, aunque seguramente negarán esta situación, porque la misma Sofía hizo hincapié en que no quería amarillismo, el sol no se puede tapar con un dedo. Ahora que ya no esté, será difícil que la vuelvan a ver conviviendo con ellas, porque con Sofía no se dio la hermandad que tienen las demás”.

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El público se percató de que las conductoras de ‘Netas divinas’ le hacían caras a Sofía Niño de Rivera. / Fotos: Liliana Carpio, IG @unicable, @consueloduval, @danielamagun y YT @unicable

Así ha sido la trayectoria de Sofía Niño de Rivera, exconductora de Netas divinas

Se dio a conocer en 2013, en el programa Deberían de estar trabajando , de TV Azteca.

, de TV Azteca. Es considerada una de las pioneras del stand up en México y América Latina.

y En 2016, fue la primera mujer mexicana en tener un especial de comedia en español en Netflix.

También ha incursionado como actriz de doblaje en películas como Las leyendas y Hoppers: Operación castor.

Participó en la serie Y llegaron de noche, de Eugenio Derbez.

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